Bianco atacó a Milei por su justificación sobre el escándalo de Adorni y pidió la libertad de Cristina

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco , dijo que el presidente Javier Milei “miente, no sabe” y “es burro”. Se expresó en esos términos al rechazar la justificación que dio el jefe del Estado sobre que la presencia de Bettina Angeletti , la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en el avión presidencial que voló a Nueva York para llevar funcionarios a la ronda de negocios llamada “Argentina Week”, no generó ningún “costo marginal” para el Estado. Denunció, además, una doble vara judicial y reclamó la libertad de la expresidenta Cristina Kirchner , presa por corrupción en la obra pública.

En una conferencia de prensa (suele ofrecerlas todos los lunes, en La Plata), Bianco consideró que “lo más insólito” del viaje de Adorni con su esposa a Estados Unidos fue “la explicación que dio el Presidente apelando a un concepto casi infantil de microeconomía”.

Tras señalar que Milei “solo estudió un libro de microeconomía, pero ni siquiera completo, estudió los primeros cuatro capítulos”, Bianco -uno de los hombres de mayor confianza del gobernador Axel Kicillof - subrayó: “Su explicación es que subir una persona más a un avión no tiene ningún costo adicional. Miente y no sabe, es burro. Los aviones gastan combustible de acuerdo al peso que tienen y, si a un avión de esas características se sube una persona más, gasta más combustible. El costo marginal de que se haya subido la mujer de Adorni al avión no es cero y Milei es un burro. El costo marginal tiene un valor que es, como mínimo, el combustible adicional que ese avión gastó. Milei es un burro, además de un mentiroso y un estafador”.

Bianco cuestionó, también, la afirmación de Adorni -por la cual el ministro coordinador se disculpó- de que había ido a “deslomarse” a Nueva York. “En mi época de Cancillería, vivía viajando por el mundo. Uno tiene agenda apretada, va a reuniones, duerme mal en los aviones, pero deslomarse es otra cosa”, remarcó. Bianco fue secretario de Relaciones Económicas Internacionales; subsecretario de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial, y subsecretario de Negociaciones Económicas Internacionales durante los gobiernos de Cristina Kirchner.

“Deslomarse es el tipo que se levanta a las cinco de la mañana, se toma el tren, dos colectivos, va a trabajar a la obra, al comercio o a la industria, y vuelve a las diez de la noche porque no le alcanza el salario. Los funcionarios públicos tenemos un montón de privilegios por ser funcionarios públicos y no nos tenemos que sobrepasar ni abusar de esos privilegios. A deslomarse no fue, habrá ido a trabajar. Pero si la llevó a la mujer, parece que no fue a trabajar”, criticó Bianco.

“En 2024, el propio Adorni, en una conferencia de prensa, dijo que los aviones oficiales no deben usarse para transportar a familiares de funcionarios. Ahora dijo que se equivocó. Lo lamento, amigo, es un delito y por eso está denunciado penalmente”, remató el ministro provincial.

En su crítica al Gobierno, Bianco también mencionó el viaje de Adorni a Punta del Este, durante el feriado de Carnaval, en un avión privado, junto a un periodista amigo, que el jefe de Gabinete consideró una filtración interna. “Yo anduve con el [Renault] Clío por Dolores, en la Fiesta de la Guitarra, hermoso. No pude ir en mi jet privado, estaba roto, tuve que ir en el Clío. Se fue a Punta del Este con la tuya, amigo. Un viaje de un costo de entre 10 mil y 20 mil dólares. Va a tener que explicar quién lo pagó, porque ni sus ingresos como jefe de Gabinete ni las declaraciones juradas que presentó como funcionario público muestran que puede pagar un fin de semana de 10 mil o 20 mil dólares”, dijo Bianco, entre ironías y referencias al automóvil que utilizó para hacer campaña junto a Kicillof en el año 2019.

También repasó las últimas revelaciones periodísticas sobre los nexos de Milei con los impulsores de la criptomoneda $LIBRA y volvió a cuestionar las explicaciones presidenciales. “Dice que no tenían casi vínculo, pero se la pasaron hablando por teléfono en el marco del lanzamiento de la estafa”, sostuvo, y remató: “Más sucio que una papa, diría Aníbal Fernández ”.

Acompañado por la directora de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi , y la ministra de Ambiente provincial, Daniela Vilar (dirigente de La Cámpora y titular del PJ de Lomas de Zamora), el ministro Bianco reclamó la libertad de Cristina Kirchner. “A ninguno de los dos [por Adorni y Milei] se los ha citado a indagatoria o se los ha procesado. En el caso de la criptoestafa, hace más de un año que sucedió, estas pruebas ya las tenían los fiscales. Miren qué distinto es lo que hicieron con Cristina, que está condenada en la causa Vialidad por una causa de obra pública que no ejecutó el gobierno nacional, la ejecutó un gobierno provincial, una obra pública que estaba prevista y aprobada en las leyes de presupuesto”, aseveró.

“Se involucró a la presidenta a través de un chat donde se la nombra indirectamente, ni siquiera diciendo su nombre. Le queremos pedir a la Justicia que avance rápidamente con las investigaciones sobre Milei y Adorni y, por otro lado, la inocencia de Cristina y su libertad”, concluyó el ministro de Gobierno bonaerense.

Bianco es un dirigente de probada lealtad a Kicillof que suele ser blanco de críticas por parte de La Cámpora y la dirigencia alineada con Cristina Kirchner en la interna del Partido Justicialista. Hace casi 20 días, lo cruzó la diputada Teresa García (secretaria general de PJ, que preside Cristina) luego de opinar que en el peronismo existe un “problema de conducción”. García, exministra de Gobierno de Kicillof, le remarcó que “la conducción está presa, proscripta, y con restricción inhumana”.

La expresidenta declarará por el caso de los Cuadernos de las Coimas este martes, en Comodoro Py. Su militancia organiza una concentración de apoyo frente al departamento en el que cumple prisión domiciliaria, en la calle San José 1111, del barrio porteño de Constitución, desde las 7.

Fuente: La Nación