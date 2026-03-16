Milei tildó a la oposición de “horda de vagos” y aseguró que hay que mirar a la Argentina “como un modelo de negocios”

CÓRDOBA.-En un ambiente político complicado para el Gobierno por las revelaciones del caso $LIBRA , la polémica por los viajes de Manuel Adorni y las acusaciones cruzadas de internas libertarias, el presidente Javier Milei llegó de nuevo a Córdoba para disertar ante empresarios.

Llegó alrededor de las 12.30 acompañado por Adorni, Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem . Será la primera vez que todos aparecerán junto al jefe de Gabinete desde el regreso de la Argentina Week , en Nueva York, lo que es una clara señal de apoyo político. Hasta ahora habían sido los mensajes por redes sociales de los integrantes del gabinete bajándole el tono a la polémica.

Milei disertó en la Bolsa de Comercio de Córdoba, una institución que apoya sus medidas y a la que llega por tercera vez desde que asumió . No realizó ninguna actividad fuera de esta presentación . Pasó del Aeropuerto Taravella a la Bolsa (que está a cinco minutos) e inmediatamente después de terminar, regresó a la Ciudad de Buenos Aires.

“Mi planteo a los ministros es: trabajar para hacer a la Argentina el país más libre del mundo y tan mal no nos está yendo. Imagínense cuando se contabilicen las reformas a lo largo de las reformas extraordinarias. Hay que mirar la Argentina como si fuera un modelo de negocios : habrá inversión; si hay inversión, hay crecimiento, menos pobres y mejora la calidad de vida... Argentina podrá crecer”, comenzó el Presidente apenas pasadas las 13.

“Lo que tiene que ver con el marco bajo el cual tomamos decisiones es lo que llamamos moral como política de Estado . Existe un orden de mérito de tres elementos bajo la cual se toman decisiones", siguió.

Al principio de su discurso, el Presidente apuntó contra las críticas de la oposición . “Una persona cuyo único talento es ser ‘hijo de’ hizo un comentario sobre la nota que hice con Luis Majul en la que dije que bajé 20 kilos y mis estudios mostraban que mi salud era la de una persona de 30 años. Dijo que tengo una distorsión mental y pienso que tengo 30 años . Es una estupidez del tamaño de una casa . Es así como mienten", relató.

“Otra persona muy precaria intelectualmente , pero con cámara, dijo ‘va a las provincias para que las personas le den las gracias’. No se puede ser tan estúpido: voy yo a las provincias a dar las gracias a las personas que nos acompañan", resaltó y defendió: “No sólo tenemos que gobernar sino que tenemos que gobernar contra la retórica de esta horda de vagos que lo único que saben hacer es dar buenos argumentos para tocar la sensibilidad de los seres humanos para seguir viviendo como vagos... No sé si odian más bañarse o trabajar... Creo que más les molesta trabajar, porque cada dos por tres cuando van a hacer líos al Congreso se llevan lindas duchas".

Tras esto, Milei continuó con su explicación del “orden de mérito” de la administración mileísta. “Lo que planteamos es que hay tres líneas bajo las cuales uno toma decisiones: la primera es la cuestión de ética y moral , los valores de occidente; la segunda es la eficiencia económica ; y la tercera es el utilitarismo político , porque rinde en términos políticos", enumeró, mientras que consideró que “el debate siempre estuvo centrado en discutir los últimos dos”.

Dijeron presente, como es habitual, todos los diputados nacionales libertarios encabezados por Gabriel Bornoroni ; los senadores Luis Juez (con su hermano Daniel, legislador provincial) y Carmen Álvarez Rivero y el ex diputado (quien hace unos días lanzó su candidatura a gobernador) Rodrigo de Loredo .

Dos meses atrás había sido la última visita de Milei a este distrito; participó del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María , en el que fue su bautismo en fiestas populares masivas . Cantó con El Chaqueño Palavecino y agradeció a Córdoba por haberlo “hecho presidente”. Unas semanas antes, en la ciudad capital había iniciado su “tour de la gratitud”.

De ese contexto se desprende que el año próximo, cuando se elige gobernador, el libertario apostará fuerte en esta provincia . Por ahora, todo indica que el candidato sería Bornoroni, “un puro” como les gusta definir a La Libertad Avanza. Claro que en la lista están también anotados Juez y De Loredo.

Además de Milei habló el titular de la Bolsa, Manuel Tagle , quien volvió a destacar su “valentía”. Apenas subió él al escenario, afirmó “ hay un chorro de aire muy frío acá, aviso porque hay que cuidarlo a Javier ”.

Ratificó que el Presidente “se siente muy cómodo” en el ambiente de la institución. Tagle calificó de “ las espadas más filosas ” que tiene Milei para cumplir con sus objetivos a Karina Milei, Martín Menem y Adorni, todos sentados en la misma mesa frente al escenario.

El empresario se deshizo en elogios a la gestión libertaria, aunque admitió un “amesetamiento” de la baja de la inflación, pero lo atribuyó a un “gradualismo racional” del Presidente.

“ Ha caído el consumo, un síntoma de que la estabilidad se afianza. Hay consumo online, los consumidores no tienen apuro por comprar y los empresarios ya no acumulan stock”, añadió Tagle. También calificó de “interesante” el proceso de apertura económica “porque los consumidores dejamos de subsidiar a los empresarios”. Finalizó su presentación cuando le indicaron que el Presidente estaba listo para comenzar.

Fuente: La Nación