Así fue el eclipse lunar total “Luna de Sangre” este 3 de marzo 2026 y cuáles serán los próximos eclipses

Este 3 de marzo 2026 tuvo lugar el primer eclipse lunar del año -el segundo del 2026, tras el eclipse solar del pasado 17 de febrero-. En esta oportunidad, fue un eclipse lunar total , también conocido popularmente como "Luna de Sangre".

El eclipse comenzó a las 05:44 (hora Argentina; 08:44 TU) y finalizó a las 11:22 (hora Argentina; 14:22 TU). A las 08:33 (en Argentina; 11:33 TU) pudimos disfrutar de su máximo punto de cobertura.

Este fenómeno se destacó como uno de los más llamativos del calendario astronómico por la prolongada duración de su fase total : alrededor de 58 minutos, lo que lo convirtió en uno de los más largos del año.

Como siempre, este eclipse lunar pudo ser observado en donde era de noche a simple vista , sin necesidad de utilizar anteojos, equipos especiales o elementos de protección. Y en el caso de que no fuese visible por el horario, se lo pudo seguir en vivo .

Un eclipse lunar ocurre cuando nuestro planeta pasa directamente entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra gigantesca sobre la superficie lunar y tiñendo al satélite natural de un intenso color naranja rojizo . Esta alineación solo puede ocurrir durante la fase de Luna llena.

La sombra de nuestro planeta tiene dos regiones: la penumbra (donde la luz solar llega parcialmente) y la umbra (donde la luz directa del Sol queda totalmente bloqueada).

En el caso de este eclipse, al ser un eclipse total, la Luna quedará completamente inmersa en la parte más oscura de la sombra terrestre, llamada umbra. Y es allí cuando ocurre el fenómeno más llamativo: lejos de desaparecer, el satélite natural se vuelve rojo .

Esto se debe a que la Tierra bloquea la mayor parte de la luz solar que llega a la Luna, y la luz que sí alcanza la superficie lunar se filtra a través de una gruesa capa de la atmósfera terrestre.

Es algo así como si todos los amaneceres y atardeceres del mundo se proyectaran sobre la Luna, explican desde la NASA.

Sucede que cuando la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre, cambia ligeramente de dirección debido a la diferencia de densidad del aire. Este fenómeno, conocido como refracción , permite que una pequeña fracción de luz “rodee” la Tierra e ilumine tenuemente la Luna incluso cuando está dentro de la sombra.

La luz del Sol está compuesta por múltiples colores , cada uno con distinta longitud de onda. Las longitudes de onda más cortas (como el azul y el violeta) se dispersan con mayor facilidad al interactuar con las moléculas del aire.

Durante un eclipse, esa dispersión elimina gran parte de los tonos azules. Lo que logra atravesar la atmósfera y llegar hasta la Luna son principalmente las longitudes de onda más largas, es decir, los colores rojos y anaranjados . Por eso la vemos teñida de ese tono cobrizo anaranjado característico.

Esta t onalidad puede variar desde un rojo intenso hasta un naranja apagado o, incluso, un marrón oscuro dependiendo del estado de la atmósfera en ese momento.

El próximo eclipse será el evento astronómico más impactante del año y llegará el 12 de agosto : será un eclipse solar total .

La franja de totalidad cruzará el Ártico, Groenlandia, Islandia y el norte de España, donde el día se convertirá brevemente en noche. En gran parte de Europa, África y América del Norte el eclipse será parcial. La NASA lo considera uno de los eclipses más importantes de la década.

Días más tarde, el 28 de agosto , un eclipse lunar parcial cubrirá hasta el 96% del disco lunar, dando a la Luna un tono naranja oscuro. El fenómeno será visible en América, el Pacífico, África, Europa y Oriente Medio. Y con este, cerrará la temporada anual de eclipses.

Fuente: Clarín