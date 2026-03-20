Alberto Fernández negó que tenga aspiraciones electorales y volvió a cruzar a Adorni: “En mi gestión no se subió ningún familiar al avión presidencial”

El expresidente Alberto Fernández descartó este viernes la posibilidad de postularse como candidato en las próximas elecciones, en medio de las especulaciones generadas por sus recientes apariciones mediáticas. Además, volvió a cuestionar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por haber viajado a Nueva York junto a su esposa en el avión presidencial y aseguró que durante su gestión "no pasó" algo similar.

Al ser consultado en radio Splendid acerca de si se terminó la vida política de Alberto Fernández, respondió: "Yo la vida política no la voy a cambiar nunca porque nací haciendo política . Ayer me llamaron para hacer un especial sobre el 24 de marzo y yo contaba que tenía 17 años y ya hacía tres años que era delegado de la UECH de mi colegio".

"Y la verdad es que desde entonces abracé la política y nunca la voy a dejar. Si la pregunta es acerca de si tengo aspiraciones presidenciales o algo de eso, la respuesta es no ", subrayó el exmandatario.

Respecto de si es fácil subir a un familiar al avión presidencial y si eso ocurrió durante su gestión, subrayó: "No pasó, pero tampoco me gusta sobreabundar en esos temas. La verdad es que cuando el Presidente dice que el costo marginal es cero, es una estupidez. Está claro, pero es real".

"La verdad es que el avión sale igual con la mujer de Adorni o sin la mujer de Adorni. Le cuesta exactamente lo mismo, no es que cambia algo. Lo que sí es verdad es que Adorni, por ejemplo, una vez publicó un tuit quejándose de un viaje mío diciendo que yo iba con 24 personas a Estados Unidos y lo que él no cuenta es que entre los 24 estaba el personal de seguridad y de protocolo. Eso no lo cuenta", puntualizó.

Y retrucó: "El problema no es tanto que haya subido a la mujer. El problema es que quien sube a la mujer es el mismo que anda levantando el dedo acusador y juzgando a todos. No hablamos del caso $Libra que es otro escándalo más…Acá parece ser que los únicos que terminamos ante los jueces rindiendo cuentas por las cosas que no hacemos somos los peronistas".

En ese marco, Fernández consideró que "el problema que ha tenido Adorni es que ha pregonado tanto la moralidad que después el más mínimo desliz se vuelve muy en su contra ". Y retrucó: "Esta gente que predica tanta moralidad, generalmente no suelen ser tan moralistas y esto es lo que le pas ó. Si hubiera sido más cuidadoso, tal vez el efecto no hubiera sido tan severo para con él".

"Ha sido tan cruel juzgando a los demás que de repente uno ve que lleva a su esposa 'de contrabando' a Estados Unidos en un viaje presidencial, que ve que alquiló un jet privado para ir y volver...Se lo alquiló o se lo pagaron, me da lo mismo porque a los fines judiciales da exactamente igual. Y de repente le aparece una casa en un country, que no sé si es muy lujoso o menos lujoso, pero lo que sé es que nunca lo declaró. Para alguien que pregona y juzga tanto al otro en materia de ética y moralidad, está en un problema . Es muy descalificante", sentenció.

En otro pasaje de la entrevista, Fernández cuestionó a Javier Milei por sus declaraciones sobre el conflicto en Medio Oriente, cuando durante su visita a la ciudad de Nueva York dijo que "estamos ganando la guerra", en referencia al conflicto bélico entre Guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

"Con lo de Adorni, dejamos pasar por alto el delirio del Presidente en Estados Unidos. Él no está en condiciones de declararle la guerra a nadie , eso lo tiene que hacer el Congreso", subrayó el exmandatario.

Para Alberto Fernández, una eventual decisión de ingresar a la guerra no contaría con respaldo institucional. " Estoy seguro de que si va al Congreso le dicen ‘señor, usted está mal de la cabeza, no nos puede meter en este problema’", advirtió. Además, remarcó la complejidad histórica del conflicto al señalar que "el problema de Medio Oriente es un problema de décadas y no sé si de siglos".

"No es un tema que se pueda tratar con la liviandad que lo trata. Es una cosa demencial. Esa no es nuestra guerra, no es nuestro conflicto", enfatizó el expresidente y concluyó: "La verdad es que uno quisiera que nada de esto pase".

En ese contexto, destacó que "estamos en manos de una persona que no está bien" y subrayó: "Yo seriamente pido que prestemos atención a la salud psicológica del Presidente , porque las cosas que hace, las cosas que dice, las actitudes que tiene y los hechos en los que se mete no son propios de una persona que está en sus cabales”.

El exmandatario calificó el caso $Libra como "un escándalo de proporciones" y advirtió sobre la "pasividad en la Justicia" en cuanto al tratamiento del tema, al cuestionar la falta de avances en la investigación y reclamar mayor celeridad en el esclarecimiento de los hechos.

Según sostuvo, el fiscal Eduardo Taiano tuvo desde marzo de 2025 el teléfono del lobbista tech Mauricio Novelli, en el que ya figuraba “toda la maniobra” vinculada al caso, y desde noviembre contaba con información detallada de intercambios de chats. Sin embargo, aseguró que esos datos se mantuvieron ocultos hasta marzo de este año, cuando se hicieron públicos “por presión de las partes”.

En ese contexto, Fernández vinculó la situación con su propia causa judicial y expresó su malestar: "Yo pienso eso y pienso que estoy procesado porque dije que los seguros del Estado los tiene que asegurar el Estado. No lo puedo creer. A mí me dan vuelta una y otra vez y no se me cae un centavo porque no me llevé nada del Gobierno ".

"Cuando veo estas cosas realmente me indigna mucho, me indigna los que lo hacen. Es un escándalo de proporciones el caso $Libra , no es un escándalo menor, porque ha estafado a personas en Argentina y en el mundo. La verdad es que veo una pasividad en la Justicia que me impresiona ", apuntó.

Fuente: Clarín