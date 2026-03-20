Caso $LIBRA: el Gobierno le dijo a la Justicia que no tiene el acuerdo confidencial entre Milei y Hayden Davis, pero no negó que existiera

La Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a cargo de Karina Milei , le contestó a la justicia federal que "no obran en sus registros" el acuerdo confidencial que firmaron el presidente Javier Milei y el empresario Hayden Davis en la Casa Rosada días antes del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. Sin embargo, no hubo una negativa a que existiera.

La respuesta llegó al despacho del fiscal federal Eduardo Taiano que a fines de febrero le envío un oficio al gobierno para que responda si existe ese acuerdo y, si es así, que aporte el documento original. La consulta fue enviada luego que en el celular de Mauricio Novelli , de estrecho vínculo con Milei e impulsor de $LIBRA, se encontraron borradores de ese contrato.

La firma de ese acuerdo entre Milei y Davis había sido revelada por Clarín en diciembre pasado. Davis hizo un viaje relámpago de 38 horas de Estados Unidos a la Argentina para reunirse con Milei el 30 de enero en Casa Rosada, lo que el Presidente contó en un posteo en su cuenta de "X". El 14 de febrero Milei promocionó el lanzamiento de $LIBRA en otro posteo que horas después eliminó.

"Cumplo en informar que, realizadas las consultas pertinentes en el ámbito de competencia de esta Secretaría General de la Presidencia de la Nación, no obran en sus registros antecedentes, constancias ni documentación vinculada con la existencia del acuerdo referido en el requerimiento judicial", fue la respuesta del gobierno del 9 de marzo a la que accedió Clarín .

El oficio tiene la firma de Juan Manuel Galli, subsecretario Legal de la Secretaría General.

La contestación del gobierno señala que "no obran" en los registros ese acuerdo, pero no niega la existencia del mismo . De hecho, la consulta del fiscal Taiano a la Secretaría General de la Presidencia fue que "informe si existe un acuerdo confidencial entre Hayden Davis y el Sr. Presidente Javier Milei".

En el peritaje realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), a pedido de Taiano, se encontró la copia de dicho acuerdo en una conversación de WhatsApp que Novelli tenía consigo mismo, que le servía a modo de agenda. El lobista trató de borrar ese documento del celular, pero pudo ser recuperado por los pesquisas.

El texto tiene fecha del 29 de enero de 2025. "Tengo el honor de dirigirme a Usted con el objeto de poner a su disposición, de manera ad honorem, mis servicios de asesoramiento especializado en blockchain e inteligencia artificial", dice el primer párrafo del acuerdo que Davis le propone a Milei.

Y agrega: "Esta propuesta tiene como finalidad asistirle en el entendimiento, análisis, implementación y desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras que contribuyan al aprovechamiento de las oportunidades que la economía digital y las nuevas tecnologías ofrecen a la República Argentina, tanto en el sector público como en el sector privado".

El acuerdo fue firmado al día siguiente en Casa Rosada. En los registrados oficiales consta que el 30 de enero Milei recibió a Davis, Novelli y Manuel Terrones Godoy. Y el presidente posteó una foto con Davis y un mensaje en "X". LA TECNOLOGÍA ES ALIADA DE LA LIBERTAD. Hoy mantuvimos una muy interesante charla con el empresario Hayden Mark Davis, quien me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país. Seguimos trabajando para acelerar el desarrollo tecnológico argentino y hacer de Argentina una potencia tecnológica mundial. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!

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Ese posteo luego fue compartido en X por Kelsier Ventures, la empresa de Davis.

En la causa judicial se determinó que ese mismo 30 de enero, luego de la reunión, dos billeteras cripto (wallet) atribuidas a Davis (HDS2 y HDS3) enviaron, cada una, 507.000 USDC (dólar cripto) a una wallet identificada como de Orlando Rodolfo Mellino , un jubilado argentino de 75 años que aparece como intermediario. En menos de tres horas, Mellino envió todo ese dinero a otra billetera señalada como CPE22, una presunta cueva cripto

Los movimientos de dinero se vinculan a que por la promoción de $LIBRA hubo pago de dinero. El 14 de febrero, Milei posteó la creación de la criptomoneda y que borró tres horas después cuando el tema escaló y se generó una presunta estafa que investiga la justicia.

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Fuente: Clarín