Ahora Mahiques dijo que mantendrá los veedores en la AFA propuestos por Vítolo

El ministro de Justicia , Juan Bautista Mahiques , que juró en el cargo días atrás, anunció que mantendrá los veedores en la AFA que habían sido propuestos por el desplazado Inspector General de Justicia, Daniel Vítolo. Además, confirmó que ya designó al nuevo titular de la UIF.

En diálogo con LN+, el ministro dijo que para "evitar suspicacias" decidió "mantener a los veedores que fueron propuestos por el anterior Inspector General de Justicia".

Mahiques dijo que si bien tiene la potestad para cambiar los funcionarios políticos al arribar a su cargo, ya que llega al ministerio con su equipo, tomó la decisión de mantener la propuesta de veedores que había hecho Vítolo.

"Un ministro llega y tiene toda la facultades para cambiar a todo el equipo político, que es lo que hice yo: llegué y le pedí la renuncia a todos los funcionarios políticos porque yo traigo a mí equipo", dijo.

Vítolo había presentado este viernes su renuncia al cargo de Inspector General de Justicia mediante una carta dirigida al presidente Javier Milei, en la que explicó que su decisión responde a que se le solicitó el apartamiento de las funciones que venía ejerciendo. El funcionario era uno de los que impulsaba la investigación en torno a la AFA , su titular, Claudio "Chiqui" Tapia y el tesorero, Pablo Toviggino.

"Para despejar todo tipo de duda, de suspicacia , me preguntaban desde el jueves algo que evidentemente es muy relevante en términos mediáticos que es si yo voy a sostener los veedores. (...) Para evitar cualquier tipo de suspicacia yo he decidido hoy mantener a los veedores que fueron propuestos por el anterior Inspector General de Justicia".

Antes del cambio de autoridades en el ministerio de Justicia, se había ordenado la designación de dos veedores en la AFA . Según pudo saber Clarín , la intención de Mahiques no era revertir ese criterio, pero estaba bajo análisis si el trámite a través del cual se había designado a los veedores se había hecho de manera correcta.

Por otra parte, Mahiques dijo que lo conoció al titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, pero aclaró : "No soy ni cerca amigo ni nada por el estilo".

En ese sentido, contó que conoce a "muchos dirigentes de fútbol" porque como Fiscal Federal de la Ciudad de Buenos Aires creó la Fiscalía especializada en eventos masivos. " Tenía que investigar la violencia en el fútbol. Firmé convenios con todos los presidentes de todos los clubes de la ciudad" , recordó.

Mahiques añadió, en la misma línea, que conocía a Tapia y a Toviggino porque estuvo en el Tribunal de Resolución de Disputas de la FIFA en 2016. "Lo conocí a Tapia, lo había cruzado socialmente, no soy ni cerca amigo ni nada por el estilo" , aclaró y negó haber recibido entradas o invitaciones a las canchas del fútbol o para asistir a un Mundial.

En tanto, el ministro también fue consultado por el vínculo entre su padre, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Carlos Mahiques, y Toviggino, a razón de que el diario La Nación publicó que el magistrado celebró su fiesta de cumpleaños el año pasado en la mansión atribuida al tesorero de la AFA ubicada en Pilar y que hoy está bajo investigación judicial.

Consultado acerca de si alguna vez su padre estuvo en la mansión de Pilar, Mahiques aseguró que "todo lo que se está diciendo es falso" y dijo que se trata de "inverosimilitudes" para "teñir de duda" su desempeño en el ministerio.

"Yo no soy vocero de mi padre como para contestar, pero que a mi me conste, no", subrayó cuando se le repreguntó si su padre había estado en la mansión de Pilar.

Mahiques padre renunció a fines de febrero a integrar la sala que debe resolver dónde continuará la investigación por la mansión de Pilar atribuida a Toviggino luego de que La Nación publicara que habia festejado su cumpleaños allí. El ministro fue consultado también sobre este tema.

"Mi padre no se excusó de intervenir en esa decisión, mi padre tiene 74 años, está tratando de tener el acuerdo para cinco años más y está como presidente de la sala 3. Mi padre le había informado a sus colegas que iba a dejar esa vocalía, la que subrogaba . No tuvo absolutamente nada que ver , no se excuso de intervenir en esta causa, se apartó de la sala . No tiene absolutamente nada que ver la información que salió en La Nación de que haya festejado, nada que ver", explicó.

Por otra parte, el ministro de Justicia anunció que este lunes le ofreció de manera forma al fiscal federal Matías Álvarez la Unidad de Información Financiera (UIF) . En la actualidad, se desempeña como fiscal federal coadyuvante en la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

Mahiques definió a Álvarez como un funcionario "intachable" y dijo que en la actualidad subroga una fiscalía federal en Rosario enfocado en la lucha contra el narcotráfico. "Trabaja con el doctor Diego Iglesias, que es el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad", remarcó.

