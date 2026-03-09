Quién es Matías Álvarez, el nuevo titular de la UIF propuesto por Juan Bautista Mahiques

NACIONALES

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anunció que este lunes que le ofreció de manera formal al fiscal federal Matías Álvarez la titularidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) . En la actualidad, se desempeña como fiscal federal coadyuvante en la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

Mahiques definió a Álvarez como un funcionario "intachable" y dijo que en la actualidad subroga una fiscalía federal en Rosario enfocado en la lucha contra el narcotráfico. "Trabaja con el doctor Diego Iglesias, que es el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad", remarcó en una entrevista concedida a LN+.

La UIF estuvo a cargo de Ernesto Gaspari, un referente directo de Santiago Caputo, hasta la llegada de Mahiques al ministerio de Justicia en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona.

Fuente: Clarín