Agregar dos gotitas de alcohol a la ropa blanca antes de lavarla: para qué sirve y cómo usarla

La ropa que usamos a diario está en contacto constante con la piel, el sudor, el polvo, los olores y distintas superficies. Con el tiempo, estas prendas, sobre todo las blancas, volverse amarillas o retener bacterias que no siempre se eliminan con un lavado común.

En este contexto, especialistas en limpieza doméstica y cuidado de la ropa destacan un truco casero simple, económico y poco conocido: agregar dos gotitas de alcohol a la ropa blanca antes de lavarla para mejorar la higiene, eliminar olores y devolver luminosidad a las telas.

El alcohol etílico es un compuesto con propiedades desinfectantes y desodorizantes ampliamente reconocidas. Su acción ayuda a eliminar bacterias, hongos y microorganismos que pueden quedar adheridos a las fibras textiles, especialmente en prendas claras.

Además, el alcohol se evapora rápidamente, por lo que no deja residuos en la tela ni afecta la textura de la ropa. Desde el punto de vista del lavado, especialistas en limpieza explican que su uso controlado puede:

Por estas razones, se lo considera un refuerzo eficaz para el lavado tradicional, especialmente en ropa blanca de uso frecuente.

Este método puede aplicarse en sábanas, camisetas, ropa interior, medias o prendas que tienden a amarillearse con el uso.

Usado en pequeñas cantidades y de manera correcta, el alcohol se convierte en un aliado simple para mantener la ropa blanca más limpia, fresca y luminosa, sin necesidad de recurrir a blanqueadores fuertes.

Realizar un lavado en vacío una vez al mes con agua caliente y un limpiador específico para eliminar residuos.

No excederse con el detergente, ya que el exceso favorece la acumulación de residuos y malos olores.

