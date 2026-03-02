Si ves murciélagos volando en tu casa o jardín durante la noche, te contamos qué significa y por qué es bueno

NACIONALES

Aunque puede generar miedo, ver o escuchar murciélagos volando en tu casa o jardín durante la noche no es algo extraño. Su presencia tiene explicaciones biológicas y ambientales , y te contamos porque puede ser una señal positiva para el entorno.

A diferencia de lo que muchas personas creen, los murcielagos no vuelan cerca de las casas para meterse adentro, sino que, al ser mamíferos nocturnos, salen a alimentarse .

Estos animales recorren patios y jardines durante la noche en busca de insectos , como mosquitos o polillas. Si se los ve o escucha cerca de tu casa, significa que encuentran alimento y consideran que es un entorno seguro.

La presencia de murciélagos indica que el lugar mantiene un equilibrio natural y que funciona como refugio para la fauna silvestre.

Ver murciélagos volando en tu casa o jardín durante la noche está directamente vinculado con señales positivas del ambiente. Entre las más relevantes se destacan:

Que los murciélagos elijan tu hogar para ir durante la noche significa que el lugar es útil para la naturaleza .

A lo largo del tiempo, este animal estuvo asociado a creencias negativas . Sin embargo, su presencia no debe interpretarse como una amenaza , ya que evitan la luz y el ruido, y solo se acercan a zonas donde hay alimento.

Entre los mitos más comunes, que fueron desmentidos por la ciencia, se encuentran:

Aunque su imagen está rodeada de mitos y temores, los murciélagos son una pieza fundamental del ecosistema nocturno . La presencia de este animal cerca de tu casa está lejos de ser una señal de peligro y es un buen augurio sobre tu entorno.

Fuente: TN