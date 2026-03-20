Agenda militar: el ministro Presti viaja a Washington para afianzar el alineamiento con Estados Unidos

En un signo del afianzamiento de los lazos con el gobierno de Donald Trump en materia militar y de seguridad, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, viajará este sábado a Washington, para mantener reuniones con funcionarios de Estados Unidos y de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Será el segundo viaje de Presti a Estados Unidos en lo que va del año, ya que a principios de marzo participó en Miami de la Conferencia de las Américas contra los Carteles, en la sede del Comando Sur de Estados Unidos, encuentro que compartió con su par del gobierno de Trump, el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Ahora, en este viaje, mantendrá el lunes un encuentro con el subsecretario de Defensa, Joseph Humire, el segundo de Hegseth, con la misión de fortalecer una “agenda de capacidades multidominio para la Argentina” y profundizar el diálogo con Estados Unidos, informaron a LA NACION fuentes cercanas a Presti.

La llamada agenda de capacidades multidominio tiene el objetivo de integrar fuerzas terrestres, marítimas, aéreas, espaciales y ciberespaciales para lograr ventajas estratégicas, según pudo saber este diario. Cerca de Presti, sin embargo, descartaron de plano cualquier hipótesis vinculada con un eventual ofrecimiento de fuerzas argentinas a la ofensiva militar de Trump en Medio Oriente.

Presti participó en febrero en la Conferencia de Seguridad de Munich, donde se reunió con el subsecretario de Defensa para Políticas de Estados Unidos, Elbridge Colby, con quien conversó sobre los intereses comunes entre ambos países, la seguridad del hemisferio occidental, la cooperación estratégica y los ejercicios combinados entre las fuerzas de ambos países. “Ratificamos la relación especial que nos une y la voluntad de profundizarla en el área de la defensa, fortaleciendo el trabajo y la confianza mutua”, dijo Presti al resaltar el encuentro en su cuenta de X.

Antes de la reunión con el subsecretario Humire, el ministro de Defensa visitará en la mañana del lunes al representante permanente de la Argentina ante la OEA, Carlos Bernardo Cherniak, para fortalecer la agenda del multilateralismo, orientada a afrontar los desafíos regionales.

Presti tendrá también una audiencia con el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, y el martes recibirá una condecoración de la OEA, junto a autoridades de otros países de la región, entre ellos Uruguay, Colombia, Paraguay y Brasil.

En la cumbre militar realizada a comienzos de este mes en Miami, Presti transmitió el alineamiento de la Argentina con los Estados Unidos, en su papel de aliado en la lucha contra el narcoterrorismo, uno de los objetivos del gobierno de Trump. Se sumaron a ese encuentro jefes militares de Ecuador, Bolivia, Paraguay, Honduras y República Dominicana, entre otros 15 países latinoamericanos.

El gobierno de Trump instó a sus gobiernos aliados a adoptar un enfoque más agresivo contra el narcoterrorismo y advirtió que la administración norteamericana podría actuar por sí sola si los gobiernos no lograran combatir eficazmente a las organizaciones criminales que amenazan la seguridad fronteriza.

En tanto, en la conferencia regional organizada por el Comando Sur en Miami para acordar esfuerzos en materia de seguridad hemisférica, Presti expuso la posición del gobierno de Javier Milei frente a los desafíos que enfrenta el continente. Anunció en ese forola decisión de “consolidar a la Argentina como un socio confiable, capaz de aportar estabilidad y cooperación efectiva”.

Allí fijó el objetivo de “fortalecer las Fuerzas Armadas, desarrollar el capital humano e incorporar tecnología”, como una forma de “estar a la altura de las amenazas del siglo XXI y contribuir a la estabilidad del hemisferio”.

“La Argentina ocupa un lugar clave en el extremo sur de nuestro continente . Somos un eje natural de proyección hacia el Atlántico Sur y hacia la Antártida, y un actor con incidencia directa en las cadenas de suministro globales a partir de nuestros recursos estratégicos y nuestra capacidad productiva”, dijo en ese momento Presti ante sus pares.

Fuente: La Nación