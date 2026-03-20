Milei tiene más de 200 ternas para nombrar jueces, pero ninguna de la justicia federal porteña

Con la asistencia del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , y la opinión cada vez más influyente de su hermana Karina en el área, el presidente Javier Milei debe elegir, de entre una nómina de más de 200 ternas, a los postulantes que buscarán el acuerdo del Senado para convertirse en jueces.

La nueva fisonomía del oficialismo en el Senado genera expectativas de que esta vez el Gobierno sí avanzará con el tantas veces anunciado envío de pliegos a la Cámara alta. Pero en ese extenso listado en manos del Poder Ejecutivo -configurado en gran parte por la falta de nombramientos en los últimos dos años- no hay ningún aspirante para cubrir las vacantes que se reparten a lo largo de los tribunales de Comodoro Py , donde más de una docena de sillas clave siguen vacías.

Son lugares de extrema sensibilidad: por allí pasan las causas que comprometen al poder y, por ende, exigen acuerdos políticos más complejos en el Consejo de la Magistratura , el órgano encargado de evaluar a los candidatos y proponer las ternas al Poder Ejecutivo. El caso de los Cuadernos de las Coimas , en pleno juicio oral, con Cristina Kirchner en el banquillo de los acusados ; o la causa $LIBRA , en instrucción, pero con revelaciones que ponen en crisis las explicaciones del Gobierno sobre el tema, son dos ejemplos del tipo de expediente que tramita en Comodoro Py .

Los trámites en el Consejo para cubrir las vacantes de Comodoro Py están avanzados, con el orden de mérito de los candidatos establecido, pero todavía no hubo acuerdo con los nombres.

Con la salida de Sebastián Amerio de la secretaría de Justicia, el representante del Ejecutivo en el Consejo pasará a ser su reemplazante, Santiago Viola . Algunos consejeros abrigan la expectativa de que Viola aterrice con instructivos específicos sobre los cargos en Py.

Las vacantes de mayor peso se concentran en la Casación, el máximo tribunal penal del país por debajo de la Corte Suprema. A principios de marzo, la situación en esa instancia se agravó con la renuncia del juez Juan Carlos Gemignani . Con su baja, quedaron cuatro sillas vacías de 13, es decir, más de un 30% de los cargos.

El presidente Milei ya solicitó al Senado la renovación del acuerdo del camarista Carlos “Coco” Mahiques -padre del flamante ministro de Justicia- para que pueda seguir ejerciendo como juez de la Casación después de los 75 años, edad que cumple a fin de año y a partir de la cual solo se puede continuar en el cargo con un nuevo nombramiento. Pero el pliego de Mahiques sería solo para prolongar su vocalía por cinco años más, no para comenzar a llenar los huecos en la Casación.

Algo similar sucede en los juzgados federales, que constituyen otra muestra a escala pequeña de un problema que aqueja todo el Poder Judicial. Allí, donde las causas inician, solo hay ocho jueces titulares para doce despachos , es decir que están vacantes más del 33% de los cargos.

Los cuatro juzgados sin jueces titulares son: el N.º 12, vacante desde 2019 tras la salida de Sergio Torres (cuando partió a la Corte bonaerense); los N.º 6 y 11, vacantes desde 2020 luego de la jubilación de Rodolfo Canicoba Corral y la muerte de Claudio Bonadio; y el N.º 9, sin titular desde 2023, tras la renuncia de Luis Rodríguez.

Al igual que en la Casación, el sistema se sostiene con un esquema de subrogancias, es decir, con reemplazos horizontales que suelen durar un año y representan un adicional en el sueldo del magistrado. En algunas circunstancias, ese sistema pone a prueba sus límites, como en febrero, cuando un mismo magistrado llegó a tener a su cargo cuatro juzgados distintos.

El proceso de selección de jueces federales y nacionales comienza en el Consejo de la Magistratura . Allí se inician los concursos, se realizan evaluaciones preliminares, se toman exámenes y se llevan a cabo entrevistas personales. Finalmente, cuando hay acuerdo entre los consejeros, se conforman las ternas que se envían al Ejecutivo.

Durante 2024 y 2025, el Consejo envió un total de 115 ternas al Poder Ejecutivo (en 2025 solo 19), pero como en ese período el Presidente no remitió al Senado más que los pliegos de sus candidatos para la Corte Suprema -Ariel Lijo y Manuel García Mansilla- esas ternas se acumularon con las anteriores y hoy suman un total de 203.

El último nombramiento consumado por el decreto de un presidente -tras la aprobación en el Senado- se produjo en noviembre de 2023, cuando Alberto Fernández puso su firma para que Marcelo Alejandro Cardozo se convierta en juez federal de Puerto Iguazú. Asumió en julio de 2025, después de 14 años de creado el juzgado.

Por eso, en el Consejo esperan que haya una señal por parte del Ejecutivo para avanzar con las ternas de Py.

Ahora, en manos del Poder Ejecutivo hay ternas para cubrir vacantes en cámaras federales de Rosario, Salta, La Plata, Mar del Plata, Mendoza y General Roca, entre otras jurisdicciones.

También hay nombres para ocupar cargos en ocho salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en seis salas de la Cámara Nacional Civil, aspirantes a ocupar cargos en tres salas de la Cámara Nacional Comercial y en las dos salas de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, donde solo hay dos jueces titulares sobre seis cargos .

También esperan nombramientos la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal y la Cámara Federal de la Seguridad Social, entre otros.

El Poder Ejecutivo tiene ternas, además, para cubrir vacantes en tribunales orales, tanto en la Capital como en el interior del país. En la ciudad de Buenos Aires hay cargos pendientes en múltiples Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, además de puestos en los Tribunales Orales en lo Penal Económico y en el Tribunal Oral de Menores.

En el ámbito federal, las vacantes se extienden a tribunales de ciudades como Bahía Blanca, La Plata, San Martín, Tucumán, Santa Fe, Comodoro Rivadavia, Neuquén, Posadas, Catamarca, Santa Cruz y Formosa, entre otras.

Fuente: La Nación