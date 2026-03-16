Adorni denunció un complot interno y Santiago Caputo teme que le quiten el control de la SIDE y ARCA

El jefe de gabinete, Manuel Adorni , denunció un complot interno a partir de la divulgación del video de él y su familia abordando un vuelo privado rumbo a Punta del Este. “Es una campaña para desestabilizar al Gobierno desde adentro”, dijo Adorni en LN+ . Agregó que el video fue filmado “desde adentro” y prometió una investigación interna. El mensaje de Adorni, que hoy se mostrará junto con el Presidente en Córdoba como señal de apoyo, reavivó la interna libertaria, en la que los aliados a Karina Milei apuntan sin dudar contra el asesor Santiago Caputo por las filtraciones.

“Es evidente que fue alguien que quiso hacer daño, tuvo el video tres semanas y encontró el momento cuando salió lo del viaje (de la esposa de Adorni) a Nueva York”, expresó una fuente leal a la secretaria general de la Presidencia. Descartada por ellos la participación del kirchnerismo –una tesis echada a correr días atrás por el caputismo- la fuente responsabiliza a los “celestiales”, porque –según aclara- “los que vienen de la política no se meten con los hijos, eso que hicieron es pegar por debajo del cinturón”.

Cerca de Caputo se mantienen en silencio, pero no ocultan su malestar y hasta su preocupación por una posible réplica de sus rivales internos. El asesor presidencial, que llegó a la Casa Rosada minutos después de las 11, también calló. Entre sus laderos insistieron a LA NACION en que no tenían “nada para decir” sobre las declaraciones de Adorni. Uno de los interlocutores externos del grupo sí reconocía que “los Menem (Martín y Lule) ya avisaron que irían por él a partir de marzo”, y que esperan nuevas ofensivas en otros espacios en los que Caputo sostiene su injerencia, como la SIDE o la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). “Salvo que Javier (Milei) intervenga”, deslizó la fuente, en una suerte de reclamo para la intervención del Presidente.

En un momento de los más desfavorables para Caputo desde que se ubicó en las cercanías de Milei -el último saludo público entre ambos, en la asunción de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia , fue frío y distante- sus funcionarios tuvieron esta mañana una desagradable sorpresa.

El insólito olvido de un electricista, que se quedó con la llave de acceso a su despacho, hizo que nadie pudiera ingresar al salón Martín Fierro, en el primer piso de la Casa Rosada, donde tienen sus oficinas, entre otros, Caputo y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal , una de sus aliadas . Un cerrajero logró abrir la puerta pasadas las diez, antes de que llegara el consejero presidencial, pero quedó flotando la imagen de la oficina de Caputo cerrada y sin llave, motivando la ironía de los funcionarios de carrera.

En el reportaje de Adorni con LN+, que duró cerca de 40 miniutos y en el que calificó de “error” la presencia de su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial, Adorni hizo mención a que el objetivo del viaje a Uruguay –un vuelo en avión privado a Punta del Este durante el feriado de Carnaval- era “pasar cuatro días con mis hijos”, además de enfatizar que “alguien se guardó el video, que vino desde adentro” de la gestión libertaria. Ante la consulta puntual, evitó mencionar a Caputo, pero afirmó que “todo esto fue para desestabilizar al Gobierno”, y mencionó como antecedente el caso de Federico Sturzenegger , cuestionado por el contrato para dar cursos de inglés a funcionarios de Cancillería otorgados a la Cultural Inglesa , cuya directora es la esposa del ministro de Desregulación, María Josefina Rouillet .

“Ellos (los karinistas) están convencidos de que fue Caputo, pero pudo haber sido un sindicalista, o alguien que quedó del kirchnerismo en la PSA”, expresó otro miembro destacado del oficialismo, hoy equidistante en la interna, pero algo crítico de los “modos” de conducción de Karina Milei. A modo de desmentida, Adorni tildó hoy en sus redes sociales de “fake y malicioso” un titular de una página web en la que se expresaba que “Adorni no descartó que Santiago Caputo haya filtrado el video del avión privado”.

Fake y malicioso. Fin. pic.twitter.com/aoAShv9YDT

Fuente: La Nación