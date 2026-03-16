En qué canal pasan San Lorenzo vs. Defensa y Justicia por el Torneo Apertura 2026 hoy

Este lunes, desde las 18.30 (horario argentino), San Lorenzo y Defensa y Justicia se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 11 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Pablo Dóvalo se disputa en el Nuevo Gasómetro y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Ciclón viene de empatar 1 a 1 con Boca en la Bombonera, un resultado que no le sentó del todo mal teniendo en cuenta que arrancó perdiendo y que además perdió por lesiones graves a dos jugadores clave: Ezequiel Cerutti, quien sufrió la ruptura de ligamento cruzado anterior de rodilla derecha y Gastón Hernández, con la ruptura de plástica ligamentaria del cruzado anterior de la rodilla izquierda. Sin embargo, la igualdad lo sacó de los ocho mejores lugares del Grupo A, razón por la cual llega a la jornada sin estar en zona de playoffs, con 13 puntos.

Por su parte, Defensa y Justicia, que sí está en ese lugar de privilegio en busca de la próxima instancia del Torneo Apertura, igualó 1 a 1 con Central Córdoba de Santiago del Estero en un partido colmado de polémicas y que terminó con la indignación plena del DT Mariano Soso contra el árbitro Bryan Ferreyra que sancionó penal en favor del equipo identificado con Sergio Toviggino, tesorero de la AFA, a instancias del VAR.

La reacción podría costarle al DT del Halcón una sanción de hasta 10 fechas, de acuerdo a lo que Ferreyra informe al Tribunal de Disciplina, una decisión que se conocerá en estos días.

El equipo de Florencio Varela tiene 13 unidades, las mismas que su rival de turno, pero mejor diferencia de gol.

El partido está programado para este lunes a las 18.30 (horario argentino) en el barrio Bajo Flores de Buenos Aires y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, el Ciclón corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este lunes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.10 contra los 4.10 que se repagan por un hipotético triunfo de San Lorenzo. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.82.

Hace un año, en el último partido que jugaron en el Nuevo Gasómetro, Defensa y Justicia se impuso por 2 a 0.

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Fuente: La Nación