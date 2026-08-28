Grabó cómo agredía a su hijo de 4 años y lo compartió en TikTok: Intervino la Justicia

NACIONALES

Una joven de 22 años fue imputada en el norte del conurbano bonaerense luego de filmarse mientras agredía físicamente a su hijo de 4 años y compartir las imágenes en TikTok.

El video generó una fuerte reacción entre los usuarios de la plataforma y provocó numerosas denuncias ante las autoridades. En la grabación, la mujer aparece golpeando al niño en el rostro y el cuerpo mientras le grita y responsabiliza al padre del menor por la situación.

Tras la difusión del material, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y personal del Servicio Local de Protección de Derechos del Niño se presentaron en el domicilio para resguardar al menor.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género y Violencia Familiar de San Fernando. La mujer fue imputada por lesiones agravadas por el vínculo.

Como medida preventiva, la Justicia dispuso una restricción perimetral y el retiro de la custodia inmediata del niño.

El menor fue trasladado a un centro médico, donde se le realizaron los estudios correspondientes. Según informaron las autoridades, se encuentra fuera de peligro y permanece bajo el cuidado de familiares, con seguimiento del área de Desarrollo Social.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.