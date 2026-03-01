Adiós a las tablas de madera: la tendencia del 2026 más duradera y elegante

NACIONALES

Las tradicionales tablas de cortar , esas que acompañaron a generaciones en la cocina argentina, parecen tener los días contados. El motivo es simple: la madera es porosa y, con el uso, puede transformarse en un foco de bacterias y olores difíciles de eliminar.

Por eso, la tendencia que pisa fuerte en las cocinas en 2026 —tanto profesionales como amateurs— es reemplazarlas por tablas de vidrio templado .

La clave está en la higiene. A diferencia de la madera, el vidrio no absorbe partículas de alimentos ni bacterias , lo que garantiza una superficie limpia y segura para preparar cualquier plato.

Además, estas tablas son duraderas, resistentes a los cortes y a las manchas , y se limpian en segundos con un poco de agua y detergente. Eso sí: no conviene meterlas al lavavajillas porque el calor podría dañarlas, pero con una lavada a mano quedan impecables.

Otra ventaja es su versatilidad : sirven para cortar, rebanar, picar y hasta como bandeja para servir quesos o fiambres en una cena informal. Su diseño simple y transparente combina con cualquier estilo de cocina y suma un toque moderno a la mesa.

En tiendas online como Mercado Libre, la tabla de cortar de vidrio templado se consigue por alrededor de $30.000.

Tener varias tablas de cortar en casa —como hacen en los restaurantes— es una buena práctica, pero lo fundamental es elegir materiales que no pongan en riesgo la salud. El vidrio templado se impone como el sustituto definitivo: más limpio, más seguro y más fácil de mantener.

Fuente: TN