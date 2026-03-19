Adiós a las moscas de fruta: cómo eliminarlas con un truco casero y de forma fácil

Las moscas de la fruta son uno de los insectos más molestos en la cocina. Esas mosquitas diminutas que revolotean cerca de la fruta madura, la basura o cualquier resto orgánico que quede a la vista.

Si bien muchas veces recurrimos al uso de productos químicos para espantarlas, existe un truco casero eficaz y más seguro que podés hacer utilizando ingredientes que seguro tenés en casa.

Estas pequeñas moscas, conocidas como drosophila , buscan lugares donde haya:

Uno de los métodos más recomendados es usa vinagre de manzana . Solo necesitás cosas que seguro ya tenés en tu casa.

Este método funciona porque el vinagre de manzana las atrae por su olor, y el detergente rompe la tensión del líquido, haciendo que las moscas queden atrapadas y no puedan salir.

Fuente: TN