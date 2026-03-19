Rociar agua con ajo triturado en el limonero: por qué lo recomiendan algunos jardineros

El limonero es uno de los árboles favoritos para tener en casa, pero muchas veces, mantenerlo libre de plagas es todo un desafío. Sin embargo, existe un método que puede solucionar el problema: rociarlo con agua con ajo triturado .

Algunos jardineros recomiendan esta técnica porque tiene disantos beneficios. El secreto está en la alicina del ajo, que tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas, que se pueden aprovechar como repelente natural de insectos.

Este preparado casero ayuda a repeler y reducir la presencia de:

No elimina las plagas de inmediato, pero con el uso constante, disminuye de forma notable su presencia y protege la planta.

Esta técnica se puede aplicar 2 o 3 por semana si hay plagas. En cambio, si se quiere utilizar en modo de prevención, con una vez por semana alcanza.

Lo ideal es hacerlo a la mañana temprano o al atardecer , para evitar que el sol queme las hojas.

Si bien es una forma segura de cuidar el árbol, es importante no excederse, ya que el ajo en puede generar olor fuerte o irritar el árbol. Además, es clave remarcar que no reemplaza a los tratamientos con productos especiales, sino que es solo un complemento.

Fuente: TN