Acribillaron delante de su esposa a un productor rural en un campo de Corrientes

Un productor agropecuario de 75 años fue acribillado este viernes por la noche en una zona rural de Corrientes por ladrones que le robaron su camioneta, dinero en efectivo y los celulares de él y de su esposa, frente a quien lo fusilaron.

La mujer, incomunicada en un área que dista 80 kilómetros del casco urbano más cercano, no pudo dar aviso de lo sucedido, por lo que la policía pudo intervenir recién este sábado. "No podemos permanecer indiferentes frente a hechos de esta naturaleza, que atentan contra la vida", protestaron desde una sociedad rural local.

El asalto ocurrió en el paraje Yurucuá, en el centro-oeste de Corrientes, y cuyo centro urbano más cercano es La Cruz, alrededor de 80 kilómetros de distancia. Un productor rural de 75 años se dirigía hacia su establecimiento agropecuario en plena noche junto con su mujer. Iban a bordo de una Ford Ranger de color gris plata.

De pronto, fueron sorprendidos por un grupo de al menos tres ladrones , que los interceptaron y los asaltaron. Les sacaron sus teléfonos, 2,5 millones de pesos y la Ranger. Luego, frente a su esposa, acribillaron al productor rural, conocido por los chacareros de la zona como "Pitoi".

El productor murió allí mismo y su mujer quedó incomunicada y a 80 kilómetros del ejido más próximo.

La Policía de Corrientes se enteró de la situación recién este sábado, luego de que un vecino diera alerta de lo sucedido. Fue boca en boca : a él se lo había contado la propia esposa del productor, quien se había lanzado a caminar por la Ruta Provincial 145 en búsqueda de ayuda.

La Policía identificó al hombre acribillado por su apellido, Díaz, y no trascendieron más detalles de su identidad.

También las autoridades dispusieron un operativo intensivo en las inmediaciones del paraje para intentar dar con los ladrones y asesinos, aún prófugos. Sí pudieron, en cambio, encontrar la Ranger robada al matrimonio: la hallaron abandonada en Yapeyú , casi 90 kilómetros al sudeste del paraje Yurucuá. Sobre ella se perita en búsqueda de pistas de los autores del asalto y del asesinato.

Mientras, la Sociedad Rural de La Cruz emitió un comunicado para protestar por el asesinato de Díaz: "Este acto de extrema gravedad no sólo enluta a una familia, sino que genera una profunda preocupación en todo el sector productivo y en la sociedad en su conjunto. No podemos permanecer indiferentes ante hechos de esta naturaleza, que atentan contra la vida, el trabajo y la paz social".

Otra asociación rural, el Foro de Seguridad Rural Argentino, se expidió en la misma línea: "Hace años -se agregó en ese texto- se advierte sobre la desprotección en el campo, sin embargo, entre la desidia y la falta de decisión se consolidó un escenario donde la delincuencia avanza y la producción queda desprotegida".

Fuente: Clarín