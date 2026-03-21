Accidente fatal en Chubut: murieron una mujer y sus dos hijos tras un violentísimo choque entre dos camionetas

Un violento choque frontal entre dos camionetas provocó este viernes por la tarde la muerte de tres personas , mientras otras tres sufrieron heridas. Ocurrió en el kilómetro 1.750 de la ruta nacional 3, en la localidad de Garayalde, Chubut. Un exceso de velocidad y escarcha en el asfalto, la combinación de los investigadores para explicar el accidente que involucró a una Ford EcoSport y una Toyota Hilux.

Las víctimas mortales fueron un hombre de 38 años y dos mujeres, de 70 y 45 años, mientras que tres personas sufrieron lesiones de consideración, entre las que se contó a un nene de 11 años.

El choque fue violentísimo y sucedió pasadas las 19 del viernes. A unos 42 kilómetros al sur de Garayalde, en el sur de Chubut, sobre el trazo de la RN 3. Los locales citan que ocurrió en una zonal rural, entre Malaspina y Estancia La Jorgelina: por causas que ahora son materia de investigación, una Ford EcoSport con cuatro personas a bordo chocó de frente contra una Toyota Hilux en la que iban otras dos personas.

Tanto la EcoSport gris como la Hilux de color oscuro quedaron reducidos a fierros retorcidos. La suerte de los ocupantes de ambos vehículos fue dispar, aunque en todos los casos fue de gravedad. Leandro Augusto Bría, de 38 años, manejaba hasta su muerte la EcoSport, en la que también murieron Raquel Morando, de 70 años, y Bárbara Raquel Bría, de 45 años .

Leandro Bria era funcionario del área de Obras Públicas de la Municipalidad de Rawson. Raquel y Bárbara eran su madre y hermana, respectivamente.

En esa misma camioneta viajaba un sobrino de Bria, un niño de 11 años, quien se encuentra en terapia intensiva del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, con fracturas en piernas, costillas y miembros superiores.

Por el lado de la Toyota Hilux, sus ocupantes salieron con vida luego del violentísimo choque, aunque no sin heridas de consideración. Iván Andrés Morellato (52) y Fabiola Vanina Alonso (52), ambos cordobeses, debieron ser hospitalizados por múltiples lesiones : en el caso de Morellato, una fractura expuesta en un brazo; en el de Alonso, politraumatismos que requirieron intervención quirúrgica.

Personal de la Policía del Chubut, bomberos, agentes del área de criminalística y de Gendarmería Nacional trabajaron en el lugar, que requirió la interrupción del tránsito en la ruta durante varias horas.

Este sábado, el jefe de fiscales de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazabal, reveló que hay indicios de que la Toyota Hilux circulaba a excesiva velocidad antes del impacto frontal con la EcoSport de la familia de Rawson. El conductor de la Hilux, Morellato, fue arrestado por 12 horas, pero se prevé que recupere su libertad mientras continúa la investigación.

"Estamos trabajando a contrarreloj para establecer una hipótesis inicial que nos permita eventualmente formalizar una imputación en las próximas horas", amplió al respecto.

El fiscal Olazabal aclaró, no obstante, que el dato sobre la velocidad de la Hilux surgió de un punto 100 kilómetros antes del lugar del accidente, que ocurrió en el kilómetro 1.685 de la RN 3. También apuntó el fiscal que Bría habría conducido su EcoSport dentro de los límites de velocidad reglamentarios.

"No obstante, es sumamente difícil determinar qué conductor provocó el impacto, ya que la zona estaba muy oscura, había escarcha y , según los primeros testimonios, estaba granizando en ese momento . Vamos a trabajar sobre indicios y rastros que nos permitan realizar una pericia accidentológica", concluyó Olazabal.

"Mi mamá, mi hermano y mi hermana fallecieron. No sé cómo sobrellevar tanto dolor. Mi sobrinito está bien, delicado en terapia... Pero será fuerte porque tiene quien lo cuida desde el cielo", escribió en sus redes sociales Lucía Bría, quien pidió ayuda a allegados de la familia para poder costear pasajes para ella, que vive en Dinamarca, y otro hermano, que vive en Italia, para poder despedir a sus seres queridos.

También por redes se expidió el intendente de Rawson, Damián Biss, donde Lucas Bría era funcionario municipal: "Con profundo dolor lamento el fallecimiento de nuestro amigo, compañero de trabajo y funcionario municipal Leandro Bría, de su mamá y su hermana. Leandro fue una gran persona, un joven comprometido, trabajador y siempre dispuesto a dar lo mejor por nuestra ciudad. Su partida nos genera una enorme tristeza y deja un vacío muy grande entre quienes tuvimos la oportunidad de compartir con él".

Fuente: Clarín