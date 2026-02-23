Zhuangzi, filósofo del taoísmo: “La felicidad del pez está en el agua; la del hombre, en seguir su naturaleza”

NACIONALES

“ La felicidad del pez está en el agua; la del hombre, en seguir su naturaleza ” es una de las frases más citadas de Zhuangzi y resume una idea central del taoísmo: cada ser encuentra su plenitud cuando vive de acuerdo con lo que es, sin forzarse a cumplir expectativas ajenas. Así como el pez no reflexiona sobre el agua porque sólo la habita, el ser humano suele sufrir cuando se aleja de su propia forma de vivir.

El pensamiento de Zhuangzi surge en la China antigua, en un contexto atravesado por conflictos políticos, jerarquías estrictas y una fuerte presión por cumplir roles sociales. Frente a ese escenario, el taoísmo propuso una mirada distinta : menos control, menos ambición y más armonía con la naturaleza y con uno mismo .

La metáfora del pez apunta a algo simple y, a la vez, profundamente incómodo: muchas personas buscan la felicidad en lugares que no les corresponden. Poder, prestigio, éxito económico o reconocimiento social aparecen como metas universales, cuando en realidad no todos están hechos para vivir del mismo modo. Para Zhuangzi, ese desajuste es una de las principales fuentes de sufrimiento.

En varios pasajes de su obra, el filósofo insiste en esta idea. “ Cuando el zapato calza, el pie se olvida; cuando la mente está en armonía, el yo desaparece ”, escribe al sugerir que el bienestar surge cuando no hay fricción entre lo que uno es y lo que hace. La felicidad, entonces, no es un estado que se persigue, sino una consecuencia de vivir sin ir contra la propia naturaleza.

Zhuangzi fue crítico con los modelos rígidos de vida. “La utilidad de lo inútil es lo que permite vivir en paz” , afirma en otro de sus textos, al cuestionar la obsesión por medir el valor de las personas según su productividad o su utilidad social. Para él, intentar vivir como otro —como un pez fuera del agua— conduce al agotamiento y a la frustración.

Lejos de promover el aislamiento o la pasividad, el taoísmo propone el wu wei: actuar sin forzar, fluir con las circunstancias y respetar los propios límites. En ese sentido, seguir la propia naturaleza no implica renunciar al mundo, sino habitarlo de una manera más liviana y auténtica.

Zhuangzi fue un filósofo chino del siglo IV a. C. y una de las figuras fundamentales del taoísmo . Vivió durante el período de los Reinos Combatientes, una etapa de intensos conflictos políticos y debates intelectuales. Su pensamiento se caracteriza por el uso de metáforas, relatos breves y diálogos irónicos para cuestionar las normas sociales, la rigidez moral y la idea de una única forma correcta de vivir.

Tradicionalmente asociado a la corriente iniciada por Lao-Tsé, Zhuangzi desarrolló una visión más libre y poética del taoísmo. Defendió la diversidad de caminos, la aceptación de la diferencia y la necesidad de no forzar la vida para adaptarla a expectativas externas. Su obra, conocida como Zhuangzi , sigue siendo leída hoy como una reflexión profunda sobre la libertad, la identidad y el sentido de la felicidad.

Fuente: TN