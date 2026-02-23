Envolver una cebolla en papel film: para qué sirve y por qué lo recomiendan

De acuerdo con las recomendaciones de especialistas en cocina y conservación de alimentos, existen trucos simples y cotidianos que ayudan a mantener los ingredientes frescos por más tiempo y a evitar desperdicios innecesarios.

En este sentido, los alimentos que se usan a diario ocupan un lugar clave en la organización del hogar, ya que una mala conservación puede alterar su sabor, su textura y hasta generar olores desagradables. Uno de los casos más comunes es el de la cebolla , un ingrediente básico que, una vez cortado, suele deteriorarse con rapidez.

A esta hortaliza se le atribuyen ciertos problemas habituales cuando no se guarda de manera correcta, como la pérdida de frescura o la propagación de su olor intenso. Por eso, envolverla en papel film se volvió una práctica cada vez más recomendada para su conservación en la cocina.

Para aprovechar los beneficios de este truco, es importante tener en cuenta cómo y cuándo hacerlo, especialmente después de haberla cortado:

Este método es especialmente útil cada vez que sobra media cebolla o una porción ya cortada. Se recomienda guardarla en la heladera, bien envuelta y, de ser posible, dentro de un recipiente. También es importante que el papel film esté bien ajustado para que cumpla su función correctamente.

Bien aplicado, envolver una cebolla en papel film puede ser una solución práctica y económica para conservar mejor los alimentos, evitar desperdicios y mantener la heladera en mejores condiciones, siempre que se combine con hábitos de limpieza y organización en la cocina.

Fuente: TN