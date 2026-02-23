Cayó una banda de delincuentes chilenos que robaba en Palermo: tenían antecedentes

NACIONALES

Después de una persecución de película, la Policía de la Ciudad detuvo a tres delincuentes de nacionalidad chilena , acusados por el robo de varios departamentos en el barrio de Palermo .

Al ser identificados, se corroboró que los tres ladrones de 24, 27 y 36 años contaban con antecedentes penales por robo, violación de propiedad y desacato. Además, dos de los chilenos detenidos habían ingresado ilegalmente a la Argentina .

Las detenciones se produjeron cuando efectivos de la Comisaría Vecinal 14 B fueron alertados sobre un robo en un edificio ubicado en Soler al 6000 . Cuando llegaron, vieron que los delincuentes estaban escapando con bolsos y luego se subieron a un Toyota Yaris .

En ese momento se inició la persecución que terminó en Amenábar al 100, donde los sospechosos abandonaron el auto y comenzaron a correr en distintas direcciones. Fueron detenidos minutos después a metros del predio del Ceamse.

Dentro del Toyota y entre las pertenencias de los imputados se secuestraron cinco celulares , $1.199.500, 106 dólares y 60 euros , además de unas 20 tarjetas de crédito , un bolso gris, una mochila negra y un morral con herramientas, como cortafierros, barretas y destornilladores, que usaban para entrar a los edificios.

También hallaron gorras, dos notebooks, una consola de videojuegos con dos joysticks, un cargador de netbook, relojes, perfumes, botellas de whisky, anteojos de sol, jeans, bolsos, remeras, camperas, dos pares de zapatillas, un celular de alta gama, una tablet, documentación del auto robado, un estuche de auriculares, otros dos cargadores y cables.

Según informaron fuentes policiales a TN , durante el robo en el edificio de la calle Soler, la banda rompió la puerta de al menos cuatro departamentos , que se encontraban vacíos al momento del hecho.

Finalmente, a partir del análisis de cámaras de seguridad, se descubrió que los detenidos tendrían relación con un robo de características similares ocurrido el fin de semana pasado en Lafinur al 3100 .

La investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 60, a cargo de Santiago Bignone , quien los imputó por “robo bajo la modalidad ausencia de moradores”.

Fuente: TN