Cómo hacer un repelente contra hormigas con cáscara de naranja, según un experto

Las hormigas son una de las plagas más molestas que pueden aparecer en el jardín, ya que son difíciles de eliminar y suelen invadir en grandes cantidades. Ante esta situación, el jardinero Nicolás (@planeta.jardin en Instagram) explicó cómo preparar un repelente casero con cáscara de naranja .

Para aplicar este truco, hay que deshidratar las cáscaras de la naranja. De esta manera, se concentran sus aceites naturales, como el limoneno , que tiene un olor intenso que resulta desagradable para las hormigas, por lo que terminan huyendo.

Además, la cáscara de naranja deshidratada no funciona solo como repelente para hormigas, sino que también ayuda a ahuyentar ácaros y babosas del jardín . Según explicó el experto, el limoneno presente en los cítricos resulta molesto para estas plagas, que prefieren buscar otro lugar.

Con este ingrediente, que en la mayoría de casos termina en la basura, es posible ahuyentar a las hormigas y solucionar uno de los mayores problemas del jardín, sin la necesidad de gastar una fortuna en productos químicos.

