Brutal ataque en La Plata: una patota golpeó a una joven en medio de la calle cuando volvía de un boliche

NACIONALES

Un grupo de al menos siete personas atacó salvajemente a una mujer de 33 años a la salida de un boliche en La Plata . La mujer, que quedó internada, aseguró: “La saqué barata. Me podrían haber matado”.

La víctima fue golpeada hasta desvanecerse en plena avenida, en una escena que quedó registrada por las cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM).

El episodio ocurrió en la esquina de Avenida 7 y calle 50 , a solo una cuadra de la concurrida Plaza San Martín , en pleno casco histórico platense.

Según informaron fuentes policiales, Araceli caminaba junto a su hermano y un amigo rumbo a su casa después de pasar la noche en un boliche, cuando fueron sorprendidos por una patota .

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo los hermanos fueron rodeados por un grupo de entre siete y ocho personas , que los agredieron con golpes de puño, patadas y con palos.

La violencia escaló cuando una de las atacantes agarró a Araceli del pelo y la tiró al asfalto . Ya en el piso, la siguieron golpeando sin piedad. Incluso, cuando la joven estaba desvanecida, otra mujer la golpeó en la cara con una cartera.

Desorientada y con la cara lastimada, Araceli intentó ser ayudada por un joven que la quiso subir a la vereda, pero se desmayó en plena avenida y tuvo que ser cargada hasta la otra esquina.

Araceli fue trasladada de urgencia al hospital Rossi , donde los médicos constataron que presentaba lesiones leves, aunque su rostro quedó deformado por los golpes. “Le pegaron piñas, patadas y zapatazos”, detallaron fuentes del caso.

Gracias a las imágenes de las cámaras, la policía logró identificar y detener a seis sospechosos. Se trata de cuatro mujeres y dos hombres, de entre 18 y 36 años.

Todos quedaron imputados por lesiones en riña y alojados en la sede policial. Intervienen la UFI N° 3, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic , y el Juzgado de Garantías N° 2 de La Plata.

Un día después de la golpiza, Araceli habló con el diario El Día de La Plata y contó lo poco que recuerda del ataque: “Nosotros veníamos caminando, ya nos estábamos dirigiendo a casa. No me acuerdo de nada. Siento que me caigo y ya no recuerdo más nada”.

Sobre el posible motivo, la joven sospecha que se trató de un intento de robo: “Las cosas las teníamos. Lo que suponemos es que intentaron, más que nada las chicas, robarme, y ahí fueron los golpes”.

Con el rostro hinchado y aún en reposo, Araceli fue contundente: “La saqué barata. Me podrían haber matado” .

Fuente: TN