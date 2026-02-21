Ya llega a Aeroparque: así es el recorrido del nuevo ramal del 114

NACIONALES

Desde este jueves 19 de febrero quedó habilitada la extensión del recorrido de la línea 114 , que ahora conecta de manera directa el Aeroparque Jorge Newbery con el barrio de Villa Devoto . La medida fue formalizada a través de la Resolución 2/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

El anuncio fue realizado por el ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad, Pablo Bereciartua , quien destacó que la modificación mejora la accesibilidad al principal aeropuerto metropolitano para vecinos del norte y oeste de la Capital. Con esta ampliación, el 114 se convierte en la octava línea en llegar al Aeroparque .

La novedad central es la creación del ramal C , que parte desde el Estacionamiento Sur del Aeroparque y atraviesa avenidas clave como Costanera Rafael Obligado, Intendente Güiraldes, Cantilo y el Distribuidor Ángel Labruna . El trayecto continúa por zonas de Núñez y Belgrano , incluyendo Udaondo, Figueroa Alcorta, Juramento y Monroe , hasta internarse en Villa Devoto , donde finaliza en la intersección de Nueva York y Chivilcoy .

En sentido de regreso, el recorrido retoma por Nueva York, Olazábal, Superí, Monroe, Balbín, Blanco Encalada y Juramento , para volver finalmente al Aeroparque.

Los ramales A y B mantienen sus trayectos habituales entre Barrancas de Belgrano y Lomas de Zamora, aunque el ramal B suma una nueva conexión con la Villa Olímpica .

La resolución oficial también fijó las frecuencias mínimas y máximas para cada servicio:

El objetivo es garantizar un servicio regular y acorde a la demanda, especialmente en los horarios de mayor circulación.

Fuente: TN