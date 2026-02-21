Home Ads
NACIONALES

Ya llega a Aeroparque: así es el recorrido del nuevo ramal del 114

Redacción CNM febrero 21, 2026

Home Ads

Home Ads

Desde este jueves 19 de febrero quedó habilitada la extensión del recorrido de la línea 114 , que ahora conecta de manera directa el Aeroparque Jorge Newbery con el barrio de Villa Devoto . La medida fue formalizada a través de la Resolución 2/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

El anuncio fue realizado por el ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad, Pablo Bereciartua , quien destacó que la modificación mejora la accesibilidad al principal aeropuerto metropolitano para vecinos del norte y oeste de la Capital. Con esta ampliación, el 114 se convierte en la octava línea en llegar al Aeroparque .

La novedad central es la creación del ramal C , que parte desde el Estacionamiento Sur del Aeroparque y atraviesa avenidas clave como Costanera Rafael Obligado, Intendente Güiraldes, Cantilo y el Distribuidor Ángel Labruna . El trayecto continúa por zonas de Núñez y Belgrano , incluyendo Udaondo, Figueroa Alcorta, Juramento y Monroe , hasta internarse en Villa Devoto , donde finaliza en la intersección de Nueva York y Chivilcoy .

En sentido de regreso, el recorrido retoma por Nueva York, Olazábal, Superí, Monroe, Balbín, Blanco Encalada y Juramento , para volver finalmente al Aeroparque.

Los ramales A y B mantienen sus trayectos habituales entre Barrancas de Belgrano y Lomas de Zamora, aunque el ramal B suma una nueva conexión con la Villa Olímpica .

La resolución oficial también fijó las frecuencias mínimas y máximas para cada servicio:

El objetivo es garantizar un servicio regular y acorde a la demanda, especialmente en los horarios de mayor circulación.

Fuente: TN


Home Ads

Home Ads
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Tags