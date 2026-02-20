Boca empató con Racing en un clásico caliente, pero mal jugado y a Claudio Úbeda se le termina el crédito

NACIONALES

La popular, ahí donde vibra La Doce, aplaude a los jugadores que se acercan para agradecer y canta contra Racing. Es el final del pálido empate 0-0 en la Bombonera. Boca consiguió 2 de los últimos 9 puntos y cada vez juega peor. Luce sin rumbo Claudio Úbeda . La palabra crisis comienza a encajar. Por eso no se dejan engañar el resto de los hinchas y los silbidos caen rabiosos y unánimes . Un rato antes habían sentenciado a Edinson Cavani, el uruguayo mimado del presidente Juan Román Riquelme y con pasado de crack mundial. No le alcanzó al local con el ímpetu, con las piernas fuertes y con las ganas: no pateó al arco en el duelo. Y Racing se fue con la sensación de que lo ganaba si aceleraba un poco . Les faltó ambición a los comandados por Gustavo Costas para dar el golpe.

Una de las últimas imágenes de Boca en la primera parte puede resumir a la perfección lo que fue y lo que buscó Úbeda ante Racing: Williams Alarcón mandó un tiro libre al área desde atrás de la mitad de la cancha . No se descubre nada: cuando no abundan las ideas la pelota se manda al área desde cualquier lado. Eso fue Boca en su estrategia trabajada en la semana. Demasiado poco para uno de los equipos más grandes del mundo.

Mucho de lo que pasó se podía esperar al analizar la formación inicial que eligió Úbeda. Fue un 4-4-2 rústico, con 4 volantes interiores en el medio . La ausencia de un creativo conspiró contra el fútbol, por supuesto. Por eso la repetición de envíos al área desde cualquier lado. Es verdad que están lesionados Leandro Paredes, Carlos Palacios, Ander Herrera y Alan Velasco. También que Kevin Zenón no demuestra demasiadas ganas de jugar cuando le toca. Pero optar por una formación así y no apostar, por ejemplo, por el interesante juvenil Tomás Aranda es una declaración de principio. Boca no pateó al arco en la etapa inicial ni pudo elaborar jugadas de más de 10 pases. Cavani, que volvió a la titularidad después de 5 meses, y Miguel Merentiel fueron espectadores de lujo. Encima, a los uruguayos los llenaron de pelotazos para que se fajen con Marcos Rojo, Marcos Di Cesare y Santiago Sosa.

Boca peleó el partido y ahí hay algo de lo que puede agarrarse el cuestionado Úbeda : los jugadores se la jugaron por él. O por la gente que llenó la Bombonera. Porque las barridas en el piso se sucedieron para levantar al público. Milton Delgado , que de volante tapón cumple siempre, fue el más ovacionado. Otros aplausos fueron para Alarcón, Belmonte, Ascacibar y Costa. El tema es que los hinchas en algún momento se cansan de festejar entradas fuertes y piden algo de fútbol. Así, de los aplausos y el fervor del comienzo se pasó al murmullo y a la preocupación.

El Racing de Costas no suele ser un equipo al que le sobre el fútbol. El entrenador académico logró que sus dirigidos jueguen con la pasión que siente él por los colores. También forcejeó el conjunto de Avellaneda. Empujones varios e infinitas pelotas por el aire fue lo que regaló la etapa inicial. Lo única clara fue un disparo de Matko Miljevich que se desvió y casi se mete abajo. La vía de ataque de uno y otro fueron los centros de los laterales izquierdo: Lautaro Blanco en el local y Gabriel Rojas en la visita.

Nada se modificó en el complemento. Otra vez el local comenzó con empuje, pero se desinfló cuando volvió a caer en la cuenta de que no tenía ideas. Las modificaciones no solucionaron nada. Solo la salida de Cavani fue relevante por los silbidos con los que se retiró. ¿Acaso fue la primera gran reprobación en su grandiosa carrera?

A Costas sí le cambiaron la cara los que entraron desde el banco. Fueron buenos los ingresos de Matías Zaracho y Adrián Fernández . Tuvo mejor circulación y más peso en el área para acompañar al solitario Maravilla Martínez, que cumplió 100 duelos con la celeste y blanca. Contó con dos clarísimas la Academia. En la primera, Santiago Solari definió apenas arriba del travesaño después de un lindo amague adentro del área ; en la segunda, Agustín Marchesín voló para ahogarle el grito a Toto Fernández, que casi la mete en el ángulo con un potente derechazo.

Empató Boca y jugó mal. Hay descontento. Se escucharon un par de “andate Úbeda” en el final. La pelota, como en viejas épocas, vuelve a estar en los pies de Riquelme.

