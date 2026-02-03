Violento asalto en Colegiales: le sacaron el auto cuando hacía gimnasia, usaron las llaves para robar en su casa y atacaron a golpes a su marido

Una mujer estaba haciendo su rutina de ejercicios en Palermo cuando tres ladrones la asaltaron y le sacaron las llaves de su auto. Se escaparon a bordo del vehículo. Fue el inicio de la pesadilla: los atacantes fueron a la casa de la víctima, en Colegiales, y siguieron con el robo. Allí estaba el marido de la mujer, a quien agredieron a los golpes.

El episodio ocurrió este martes a la mañana. La mujer fue abordada por los asaltantes mientras hacia su caminata diaria. Le exigieron que le entregara las llaves de su Volkswagen Up, que estaba estacionado en la calle.

Dentro del auto estaban las llaves de su domicilio. Los ladrones las utilizaron para entrar a la vivienda sin perder tiempo, en un edificio de departamentos ubicado en Enrique Martínez al 200, en Colegiales.

Según lo que dijo más tarde la mujer, los agresores obtuvieron la dirección de su casa por el DNI , que también había quedado dentro del auto.

En el departamento, en tanto, estaban el esposo y el hijo de la mujer, que no esperaban esa visita imprevista en plena mañana. Los ladrones atacaron al hombre, de 64 años , y lo llevaron a los golpes hasta la vereda, donde el hijo alertó a la policía.

La Policía de la Ciudad desplegó al personal de Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR). Su llegada quedó registrada por las cámaras de seguridad de la cuadra. También fue grabada la detención de un sospechoso in fraganti . Lo derribaron cuando intentaba escaparse. Le secuestraron el teléfono celular que había robado al propietario.

Al ladrón arrestado, de 30 años, se le retuvo, además, una mochila, zapatillas, una remera y un juego de llaves. Los otros dos lograron escapar.

La Policía también incautó un Fiat Mobi, en el que huyó otro de los delincuentes y que personal de la Comisaría Vecinal 14 B encontró abandonado en Gorriti al 6000, en Palermo. Dentro del vehículo fueron hallados dos inhibidores de señal , casi 40.000 pesos, un celular y varias prendas de vestir.

El hombre atacado tuvo que ser llevado al hospital por los golpes que había recibido en la cabeza.

En el caso intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 16, encabezada por la fiscal Mónica Cuñarro, quien dirige la investigación para lograr la identificación y captura de los prófugos.

