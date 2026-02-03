Las tres plantas aromáticas para sembrar en febrero y perfumar el jardín

NACIONALES

Febrero es un mes ideal para renovar el jardín y llenarlo de plantas que no solo decoran, sino que también perfuman de manera natural. Estas especies aromáticas se convierten en las aliadas de la temporada, y además, también las podés usar en la cocina.

Se trata de el romero , la albahaca y la menta . Son fáciles de cuidar, útiles en la cocina y perfectas para perfumar cualquier espacio verde. Acá te contamos cuáles son las tres que no pueden faltar y cómo hacer que crezcan fuertes.

El romero es una de las aromáticas más resistentes y versátiles. Su aroma intenso y fresco lo hace ideal para tener siempre a mano. Además, es una planta que soporta el calor y crece tanto en tierra como en maceta.

La albahaca es la reina de las ensaladas y las salsas, pero también suma color y vida al jardín. Su aroma dulce y penetrante se esparce fácilmente y también se destaca por crecer rápido.

La menta es ideal para quienes buscan un aroma fuerte y fresco, además de una planta fácil de mantener. Es perfecta para aprovechar en infusiones y recetas y es fácil de cultivar.

Fuente: TN