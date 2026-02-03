Piden ampliar pericias a Aníbal Lotocki por la muerte de Silvina Luna: los cuatro puntos claves a analizar

NACIONALES

El juez que investiga la muerte de la modelo Silvina Luna ordenó este martes que se amplíen las pericias en la causa que tiene como imputado al cirujano Aníbal Lotocki (55), quien cumple una condena a ocho años de prisión por estafas y las lesiones graves a cuatro mujeres, entre ellas la ex participante de Gran Hermano.

Tras un pedido realizado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1 y del abogado Fernando Burlando, que representa al hermano de Luna, el juez Santiago Bignone, que subroga el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, ordenó que una junta médica se expida sobre cuatro cuestiones vinculadas a las pericias realizadas en septiembre del año pasado.

El primer punto que solicitó saber el juez es, teniendo en cuenta el momento en que aparecieron los granulomas en el cuerpo de la modelo, “ qué tipo de tratamiento/intervención se podría haber realizado para evitar el desarrollo de la hipercalcemia que derivó a una insuficiencia renal progresiva” de la paciente.

El segundo punto es establecer en “qué momento hubiese sido oportuno realizar dicho tratamiento/intervención”.

Para el tercer y cuarto punto, la justicia intenta establecer si los controles postoperatorios que realizó Lotocki fueron los adecuados para el tipo de intervención y si él estaba en condiciones, según su experiencia y conocimiento del caso, de intervenir para evitar que el desarrollo de los granulomas le provocaran a Luna las consecuencias en la salud.

Luna (43) falleció el 31 de agosto de 2023 , a las 13.47, en el Hospital Italiano, de Buenos Aires, adonde había sido internada el 13 de junio debido a una hipercalcemia provocada por el polimetilmetacrilato (PMMA) que le había inyectado Lotocki en los glúteos y las piernas.

Según declaró, ella se sintió "abandonada" por Lotocki ya que "no sintió un acompañamiento adecuado por parte del profesional, ni desde el punto de vista humano ni desde el punto de vista médico, debido a que actuó desinteresadamente respecto de las consecuencias de su accionar".

Luna tuvo tres intervenciones (la tercera, correctiva) que le practicó Lotocki entre fines de 2011 y principios de 2012. Allí fue donde se le aplicó el PMMA.

En abril del año pasado, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la condena de Lotocki a ocho años de prisión por estafas y por las lesiones graves contra las modelos Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi.

Lotocki había recibido cuatro años de prisión del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28 en febrero de 2022, aunque Casación la aumentó.

El cirujano está detenido desde octubre de 2023 en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, cumpliendo prisión preventiva en el marco de otra causa: el homicidio simple con dolo eventual del paciente Rodolfo Christian Zárate (50).

Este hombre murió el 16 de abril de 2021 tras ser operado por el imputado y su equipo médico -le hicieron una lipoescultura y dermolipectomía- en la clínica Cemeco del barrio de Caballito.

En esa misma causa, el fiscal Pablo Recchini -en su momento a cargo de la instrucción como responsable de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1- no solo pidió la elevación a juicio del cirujano, sino también de la directora de la clínica y de otros cuatro médicos como presuntos coautores del homicidio y de una instrumentadora quirúrgica por encubrimiento agravado .

Fuente: Clarín