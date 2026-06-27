La muerte de Ernestina Pais: se conoció el resultado preliminar de la autopsia

La actriz, conductora de TV y periodista Ernestina Pais murió como consecuencia de un traumatismo grave de cráneo , según el resultado preliminar de la autopsia .

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales calificadas. El informe con el resultado de la necropsia, que se hizo en el Hospital Interzonal General de Agudos Petrona V. Cordero, en San Fernando , ya le fue entregado a la fiscal María Paula Hertrig , que subroga la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez y está a cargo de la investigación.

“El resultado preliminar de la autopsia determinó que Pais sufrió un traumatismo encefalocraneano grave, lo que coincide con el impacto del tren que fue de lleno del lado del conductor del vehículo”, sostuvieron las fuentes consultadas.

Pais, de 54 años, murió ayer a las 19.24 cuando su automóvil Honda City negro fue arrollado por una formación del Tren de la Costa en el paso a nivel situado a la altura de la calle Sáenz Peña, en la zona conocida como Barrancas de San Isidro.

Según calificadas fuentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Pais cruzó las vías con las barreras bajas y en ese momento fue embestida por el tren.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la Municipalidad de San Isidro que confirma que Pais, que circulaba por la calle Elcano y dobló por Sáenz Peña sentido hacia la avenida del Libertador, cruzó el paso a nivel cuando las barreras estaban bajas por el inminente paso del tren .

Así lo informaron a LA NACION fuentes oficiales que tuvieron acceso a la filmación.

“En el video se observa que la conductora del vehículo cruza las vías en diagonal, es decir que esquiva las dos barreras. Y también se escucha la bocina del tren cuando estaba por llegar al paso a nivel. Eran las 19.24”, dijeron los voceros consultados.

Anoche, la filmación fue entregada a la representante del Ministerio Público Fiscal a cargo de la investigación.

“Pais circulaba por la calle Elcano y dobló por Sáenz Peña sentido hacia la avenida Libertador. Cuando llegó al paso nivel, sin esperar, cruzó las vías y fue arrollada por el tren”, dijeron fuentes que vieron la grabación.

Respecto de la autopsia, las fuentes consultadas explicaron que se tomaron muestras de orina y sangre para realizar estudios toxicológicos.

“La causa inmediata de muerte fue el traumatismo grave de cráneo. Además, el informe preliminar de la autopsia determinó una laceración hepática como una causa mediata, es decir una lesión en el hígado, y una laceración esplénica como una causa básica, un daño en el bazo”, explicaron fuentes al tanto del resultado de la necropsia.

Como se dijo, la autopsia se realizó anoche en la morgue del Hospital Interzonal General de Agudos Petrona V. Cordero y estuvo a cargo de la Delegación Departamental de la Policía Científica de San Isidro.

Anoche, en un comunicado de prensa, Trenes Argentinos informó detalles sobre el accidente.

“Se produjo una colisión entre la formación UTA-8 (tren 165), que se dirigía desde la estación Maipú [en Olivos] hacia Delta [en Tigre], y un vehículo. El incidente ocurrió en el paso a nivel Sáenz Peña, en San Isidro, cuando el automóvil fue impactado por la formación. El vehículo involucrado es un Honda City color negro. Como consecuencia del impacto, la persona que se encontraba en el automóvil falleció en el lugar”, indicó.

Fuentes del Ministerio de Transporte bonaerense informaron que Pais estaba inhabilitada para conducir desde abril pasado hasta el 8 de octubre de 2027 por negarse a realizar controles de alcoholemia .

Fuente: La Nación