El video del accidente de Ernestina Pais

Un nuevo video se conoció este sábado sobre el accidente en el que murió la periodista y actriz Ernestina Pais. La grabación muestra el instante en el que la también conductora intentó cruzar el paso a nivel en la zona de Barrancas de San Isidro con la barrera baja y el tren la atropella.

Fue a las 19.24 que ocurrió el accidente en el cruce ferroviario de la calle Saénz Peña y Elcano del tren Mitre. Fue registrado por una cámara de seguridad de la Municipalidad de San Isidro. Pais se trasladaba en su auto modelo Honda City negro, el mismo con el cual había tenido un accidente de tránsito en marzo de este año, por Elcano sentido hacia la avenida del Libertador.

Al arribar al paso a nivel, las barreras de ambos lados se encontraban bajas. También se escuchó la bocina del tren cuando estaba por llegar. Sin embargo, la periodista continuó con el recorrido al mismo tiempo que el tren pasaba por la vía. Pocos segundos después sufrió el impacto. Murió en el lugar debido a la gravedad de sus heridas.

Pais se dirigía a Tigre y estaba inhabilitada para conducir como consecuencia de otro incidente vial.

Durante la mañana de este sábado, el resultado preliminar de la autopsia reveló que sufrió un traumatismo grave de cráneo, lo que coincide con el impacto del tren que fue de lleno del lado de la conductora del vehículo.

Fuentes del Ministerio de Transporte bonaerense informaron a LA NACION que Pais estaba inhabilitada para conducir desde abril de 2026 hasta el 8 de octubre de 2027 por negarse a realizar controles de alcoholemia.

Durante los últimos años la periodista había sufrido una serie de siniestros que habían despertado la preocupación de sus allegados. El más reciente fue en marzo de este año, cuando impactó contra un vehículo marca Alfa Romeo en la avenida del Libertador, entre Las Heras y Lavalle, en Vicente López. Ambos autos quedaron parcialmente abollados tras el incidente.

Pais fue una reconocida figura de la radio y la televisión argentina, por lo que su muerte conmocionó a actores y periodistas. Conocida por su histrionismo y su estilo frontal y directo, Pais había sabido ganarse un lugar en los medios después del camino que inició su hermana Federica Pais.

Uno de sus mayores logros fue convertirse en la primera y única conductora mujer del programa de televisión Caiga Quien Caiga (CQC).

La periodista había hablado repetidas veces a lo largo del tiempo sobre su historia con las adicciones. En su última entrevista con LA NACION , había repasado sus momentos de oscuridad y su lucha para superar el alcoholismo.

“No creo que tenga las batallas ganadas con respecto a la adicción. Una cosa era mi discurso cuando salí de la internación. Otro muy diferente es el que tengo ahora. Sé que no le gané al alcoholismo porque he visto a compañeros recaer, he estado en situaciones peligrosas… entonces hoy tengo otro discurso y cuando voy hacia la botella pienso: ‘Hoy te gané, por estas 24 horas te gané. Estoy en este escenario, sobria, llegué a horario, hice todo bien, así que hoy te gané’”, sostuvo.

Fuente: La Nación