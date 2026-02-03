Los dolorosos mensajes de despedida al joven que fue con su bebé a buscar ropa y apareció calcinado

NACIONALES

La Justicia confirmó que el cadáver calcinado hallado dentro de un auto cerca de la villa La Cárcova, en San Martín, pertenece a Ezequiel Lagraña , el joven de 22 años que estaba desaparecido desde la madrugada del domingo.

Amigos y familiares de la víctima lo despidieron a través de redes sociales, y pidieron justicia para que se esclarezca el crimen. Por el momento no hay detenidos y la principal hipótesis de los investigadores apunta a un posible ajuste de cuentas.

“Me quedo con todo lo que fuiste siempre. Te mando un beso al cielo. Descansa, primo, que tu familia se va a encargar de pedir justicia hasta que caigan todos, hasta el último cómplice de lo que te hicieron”, escribió su prima en una publicación de Facebook.

Una amiga del joven también lo despidió y le dedicó unas palabras: “Nos sacaron a un pibe tan bueno, nos arrebataron una persona que vivía sonriendo a pesar de que no tenía la vida fácil ”.

La cuñada de Ezequiel había pedido ayuda para poder afrontar los gastos del sepelio. Sin embargo, horas después contó que el municipio se hará cargo de los costos y que a lo largo del día van a devolver la plata a todas las personas que colaboraron.

En la esquina de Esquiú y Combet, la policía encontró un Volkswagen Polo blanco totalmente calcinado y, en su interior, un cuerpo en las mismas condiciones. De acuerdo con Primer Plano Online , en las últimas horas, la Justicia confirmó que el cadáver era el de Ezequiel Lagraña.

El joven fue visto por última vez en la madrugada del domingo . Según contaron sus familiares, horas antes había salido con su bebé de un año rumbo a una casa ubicada en Boulogne Sur Mer al 244.

De acuerdo a la reconstrucción policial, un grupo de conocidos le iba a dar ropa para el nene, pero todo habría sido una trampa. Vecinos de la zona relataron que escucharon una fuerte discusión y luego dos disparos. Desde ese instante, Ezequiel desapareció sin dejar rastros.

Horas más tarde, una pareja desconocida llevó al bebé hasta la casa de su mamá. No dieron demasiadas explicaciones: solo dijeron que el joven “tenía problemas” y se fueron.

La mujer fue hasta el lugar donde, supuestamente, había sido el encuentro y se encontró que la casa estaba abierta, vacía y con manchas de sangre en el piso. Además, había dos vainas servidas, según informó el medio local SM Noticias .

Fuente: TN