Video: el momento en que una joven de 20 años manejaba alcoholizada y atropelló y mató a un motociclista

NACIONALES

Una joven de 20 años atropelló y mató a Cristian Martín Alanis la noche del 14 de febrero en Río Cuarto, Córdoba.

La joven de 20 años dio positivo al test de alcoholemia realizado minutos después del hecho y las autoridades investigan si corría picadas antes del impacto.

Una cámara de seguridad de la zona registró el momento exacto en el que Zabala arrastraba por el asfalto la motocicleta de la víctima .

Las pericias indicaron que circuló con el vehículo enganchado en la parte delantera del auto por unos 300 metros .

En las imágenes no solo se observan los chispazos, sino que también se escucha el sonido que provocaba la moto sobre el asfalto .

Según precisaron medios cordobeses, los vecinos aseguraron haberse despertado en medio de la noche por el fuerte ruido del arrastre.

Las pericias constataron que el Volkswagen Golf conducido por Zabala circulaba a gran velocidad por las calles de Río Cuarto cuando ocurrió el incidente.

Tras el impacto, Alanis salió despedido y una de sus zapatillas terminó en el techo de una casa de la cuadra , según informaron en el Noticiero Doce de Córdoba.

El motociclista, de 35 años, murió prácticamente en el acto . Cuando los médicos de emergencias llegaron al lugar sólo pudieron constatar la muerte.

Zabala fue detenida e imputada por homicidio culposo agravado . Según informó el portal Somos Río Cuarto, durante la mañana de este viernes se abstuvo de declarar ante el fiscal a cargo del caso, Javier Di Santo.

La familia de la víctima exige justicia y pide que la imputación se agrave. La investigación continúa.

Fuente: TN