Atacaron a golpes a un agente de tránsito durante un control de alcoholemia: hay tres detenidos

Un agente de tránsito fue internado en la madrugada del viernes luego de una violenta golpiza en un control de alcoholemia en la provincia de Santa Fe .
Ocurrió en el cruce de bulevar Pellegrini y Avenida López y Planes, en inmediaciones de la cancha de Unión, cuando el conductor, que iba acompañado por otros tres hombres , fue demorado para realizar el test de alcohol en sangre.
El resultado fue positivo: 0,75 gramos de alcohol por litro de sangre. Por ese motivo, las inspectoras le comunicaron que el vehículo iba a ser retenido.
En cuestión de segundos, tres de los ocupantes bajaron del auto para increpar a las inspectoras. Un agente intentó calmar los ánimos, pero fue atacado a golpes , informó el sitio Aire Digital .
El agente municipal tuvo que ser trasladado y permanece internado en un sanatorio privado.
Luego del ataque, efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) detuvieron a los agresores. Los trasladaron a la sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.
Fuente: TN
