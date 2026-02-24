Video: el momento donde un ladrón amenazó con un arma a la dueña de un almacén y escapó con la recaudación

NACIONALES

Un delincuente entró a un almacén, amenazó a la dueña con un arma y escapó con la recaudación. El brutal robo quedó filmado.

El violento episodio ocurrió este domingo por la noche en un negocio ubicado en el cruce de las calles Luro y 194, en el barrio Malvinas Argentinas de Mar del Plata.

De acuerdo a lo informado por los medios locales, el ladrón, que llegó solo hasta el comercio, ingresó y rápidamente comenzó a amenazar a todos los presentes.

“Dame la plata que te rompo todo”, le gritó a la dueña del lugar, quien lo miraba mientras recorría el comercio.

Ante la falta de respuestas de la mujer, el delincuente volvió a arremeter con las amenazas: “Dame la plata que hoy me levanté re loco”.

Enseguida, el asaltante comenzó a revisar la caja registradora y a revolver todo a su alrededor, ante la mirada de la mujer que le pedía que piedad.

“No me rompas nada” , expresó la mujer mientras el hombre continuaba con los gritos e insultos hacia ella.

Pese a que ya tenía el dinero de la caja, el delincuente también fue por las billeteras y los celulares de los clientes que estaban comprando y que obligó a tirarse al piso.

Finalmente, el ladrón huyó con la recaudación del día y ante los gritos desesperados de uno de los dueños que salió a correrlo.

Pese a que quedó filmado, el asaltante todavía no fue identificado por la policía y los vecinos aseguran que los robos violentos son cada vez más habituales en la zona. “No podemos vivir en paz”, lamentaron en diálogo con el medio 0223 .

Fuente: TN