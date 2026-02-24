La tormenta llegó a la Ciudad y el Gran Buenos Aires con truenos, relámpagos y lluvias intensas

NACIONALES

La Ciudad y el Gran Buenos Aires se vieron afectados en las primeras horas de este martes por una fuerte tormenta que incluyó truenos, relámpagos e intensas lluvias.

Para este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido una serie de alertas amarillas a nivel nacional, que incluía a la Ciudad de Buenos Aires y 14 provincias. En específico, advertían por el desarrollo de tormentas, que podían estar acompañadas por caída de granizo y actividad eléctrica.

Cuando el SMN emite una alerta de nivel amarillo está indicando que se esperan "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Lo concreto es que la amenaza de tormenta se hizo efectiva en la medianoche de este martes, después de atravesar algunas horas con un cielo nocturno amenazante. De hecho, el SMN emitió un aviso a corto plazo poco antes de la 1, por la probable ocurrencia de “tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo”.

Tras el paso del temporal, en municipios del sur del conurbano como Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora, se reportaron calles anegadas .

Según ese organismo, este martes continuará el mal tiempo en la región, con tormentas aisladas pronosticadas para la madrugada, la tarde y la noche, con una breve tregua durante la mañana.

Será una jornada, según el pronóstico oficial, en la cual la temperatura oscilará entre los 21 grados de mínima en la madrugada y los 31 de máxima por la tarde, retrocediendo a 26 grados por la noche.

El clima en la región mejoraría el miércoles , con algo de nubosidad, pero ya sin caída de agua y con un descenso de la temperatura. Para ese día, se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 26.

El resto de la semana, de acuerdo con la previsión del SMN, no volverá a presentar lluvias en la zona, aunque las temperaturas máximas irán ascendiendo paulatinamente hasta volver a tocar el domingo los 30 grados.

Fuente: Clarín