Eduardo Coudet, Hernán Crespo y Santiago Solari, candidatos fuertes que aparecen en escena para ser DT de River

NACIONALES





Fueron horas de reflexión. Un momento de dificultades en medio de un clima interno y externo de incertidumbre. Marcelo Gallardo atravesó una noche pesada, difícil, cruda. La tercera caída en fila en el Torneo Apertura sirvió un lunes áspero que trajo consigo una clara pregunta que mantuvo en vilo al mundo River: al final, decidió dar un paso al costado y anunció ya entrada la noche que este jueves, ante Banfield, dirigirá su último partido. Tras reunirse con el presidente Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli en el River Camp ubicado en Ezeiza, tomó la decisión. De esta manera, los dirigentes empiezan a analizar posibles reemplazantes.





El candidato que tomaba más fuerza era Pablo Aimar. Pero todos sabían que era un sueño imposible, teniendo en cuenta que uno de los ayudantes de campo de Lionel Scaloni está a meses de afrontar la Copa del Mundo 2026 con la selección.





A partir de esta situación, empezaron a surgir con fuerza los nombres de Eduardo Coudet. Hernán Crespo y Santiago Solari. Los tres son bien vistos por la dirigencia y todos tienen pasado como futbolistas en River.





Eduardo Coudet está en Alaves, de España, desde diciembre de 2024. Tras conseguir la permanencia en Primera, renovó contrato hasta fines de junio de 2026. Hernán Crespo está dirigiendo a San Pablo, de Brasil, pero siempre manifestó su deseo de volver a River como entrenador. Santiago Solari, en cambio, está como director de fútbol de Real Madrid. Todos nombres que seducen.





“Sé que voy a dirigir a River”, le dijo el Chacho a LA NACION en una entrevista publicada el 17 de septiembre de 2016: “Seguramente algún día me va a tocar dirigir a River, estuve mucho tiempo ahí. Sé que voy a dirigirlo. Pero hoy me veo acá. Si me preguntás si proyecto el futuro, te digo que no. Ahora, me preguntás: ¿creés que algún día vas a dirigir a River? Y, sí. ¿Pronto? No. Hoy me veo en Central. Esa es la verdad, sino te estaría mintiendo. Y no me gusta mentir".





Solari, mientras dirigía a América de México en 2021, reflexionó: “Ojalá suceda en algún momento, en el fútbol puede pasar de todo en una semana. Es difícil predecir lo que va a suceder en el futuro, pero mi corazón siempre está abierto a la Argentina y en especial a River,donde hice todas las Inferiores” manifestó. Y sobre los entrenadores que lo marcaron había agregado: “Me hizo debutar Ramón (Díaz)en River, y apenas llego al Atlético Madrid con 21 años, me recibe Arrigo Sacchi. Después tuve a Ranieri, Vicente del Bosque en el Real Madrid. Hay técnicos que te marcan por cómo llevan las cosas dentro del campo y otros por el manejo del grupo. También tuve a Roberto Mancini en Italia, al Cholo en San Lorenzo”.





Crespo da pelea en Brasil con San Pablo, por más que se siente en desventaja contra, lo que comenta, el poderío económico de Flamengo y Palmeiras. En noviembre de 2025 se había quejado ante la exigencia de los hinchas: “Lo dije siempre, con dinero se acortan los tiempos. Es así. ¿En cuánto tiempo Flamengo y Palmeiras consiguieron este camino? Son competitivos. Llegan a la final de la Copa Libertadores, dominan el Brasileirao, es así. Voy a decir lo mismo que dijo Felipe Luis (el DT de Flamengo), la gente del fútbol lo sabe. Hoy, no tenemos posibilidades. Con dinero es más fácil. Ahora, solo con dinero, no. Porque eso sería faltar el respeto al trabajo de otros. Nunca es fácil. Pero con dinero se acortan los tiempos. Ahora, si usted considera que en la próxima temporada, vamos a estar en la cima con Palmeiras y Flamengo... no. Tienen años de ventaja”.





Antes del Mundial de Clubes, Crespo había hablado sobre River: “El único lugar donde me gustaría dirigir, siempre respetando los lugares que un colega tiene, que es Marcelo Gallardo, por mi pasado en River en normal anhelar, el día de mañana, estar ahí“. Y había agregado en declaraciones a Clank!: “ Por Gallardo nos sacamos el sombrero y le deseamos lo mejor. Hay tiempos que hay que respetar, y entiendo que en algún momento va a pasar. Quiero volver por lo que significa el Monumental para mí. River tiene que ver con mi infancia. Es el lugar donde todo es familiar. A mí nadie me va a explicar cómo es River y me gustaría volver a vivir experiencias a luchar juntos por cosas“.