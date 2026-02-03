Video: cinco ladrones armados asaltaron un almacén y tomaron como rehén a una adolescente en Mar del Plata

Cinco delincuentes robaron un almacén y tomaron a una chica adolescente como rehén en Mar del Plata .

El hecho ocurrió en el barrio Las Avenidas y la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad del local.

Los agresores llegaron al lugar a bordo de un Audi negro robado. Cuatro de ellos se bajaron del auto y entraron al local armados y con la cara cubierta.

En el comercio había un grupo de chicas adolescentes , vecinas de la zona. Dos intentaron escapar, pero fueron perseguidas por los ladrones. Aun así, lograron huir.

Otra de las chicas fue reducida y tirada al piso. En ese momento, una de las empleadas se interpuso para evitar que le hicieran daño.

Claudia, una de las trabajadoras del local, habló con TN . Ella no estaba en ese momento, pero sí su compañera. “La nena estaba muy asustada, lloraba. Mi compañera la contuvo hasta que se fueron los ladrones”, contó.

Según relató, todo ocurrió en cuestión de segundos: “ Fueron muy rápidos, muy agresivos, saltaron el mueble como si fuesen una gacela, se llevaron la caja registradora completa, mercadería”.

Claudia explicó que la Policía encontró el auto y se comunicó con el dueño para confirmar que había sido robado. De todos modos, aclaró que hasta ahora no hay ninguna pista sobre los delincuentes.

Sobre la inseguridad en el barrio, aseguró: “ Robos hay un montón . La señora del dueño tiene otro local donde ya robaron tres veces en un corto tiempo, pero no de esta magnitud”.

“ Pasa el patrullero una vez cada tanto, pero no pueden hacer mucho ”, cerró Claudia.

