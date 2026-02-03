El dramático relato de la mamá de los hermanitos que murieron intoxicados por monóxido de carbono en Devoto

Tras la tragedia que conmociona a Villa Devoto , habló la madre de los hermanitos de 2 y 4 años que fueron encontrados muertos en un departamento, junto a su niñera, por una intoxicación con monóxido de carbono .

Soledad Sormunen , de 37 años, atraviesa un terrible dolor tras la pérdida de sus dos hijos , María Justina, de 4 años , y Juan Martín, de 2 .

Este lunes por la tarde, cuando la mujer volvió del trabajo, encontró a los nenes y a su niñera, María Belén, tirados en el piso de su departamento ubicado en la calle Mercedes al 4400.

En diálogo con TN , la mujer expresó unas desgarradoras palabras sobre la situación y lo que está viviendo.

“ Estoy en crisis, estoy destruida . Alquilábamos ese lugar desde septiembre, jamás nos imaginamos esta tragedia”, fue la primera reacción de Soledad ante la trágica noticia.

Con respecto a las causas sobre la muerte de sus hijos, las primeras pericias que fueron llevadas adelante por personal de Metrogas indicaron que hubo un problema en el sistema de ventilación del calefón , lo que provocó la acumulación de monóxido de carbono dentro del lugar.

Sobre esto, la mujer contó que no la llamaron para notificarle lo que indicó la inspección. “ El gas de la cocina estaba cerrado , el escape fue de otro lado”, contó.

“ La niñera era un angelito , los amaba, los cuidaba mucho, me ayudaba con ellos. Iban a la plaza los nenes, mis angelitos ”, expresó, destruida.

El trágico hallazgo ocurrió este lunes, alrededor de las 18, cuando la madre llamó al 911 luego de encontrar a las tres víctimas desvanecidas . Al lugar acudieron efectivos de la Policía de la Ciudad, Bomberos y personal del SAME.

Los médicos constataron la muerte de la mujer en el lugar y trasladaron a los nenes al Hospital Zubizarreta , donde fallecieron horas después.

Luego de un intenso operativo en el departamento, las primeras pericias confirmaron una fuga de monóxido de carbono . Sin embargo, se aguardan los resultados de las autopsias a los cuerpos.

En el caso, caratulado como “averiguación de causales de muerte” , interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, a cargo del fiscal Marcelo Roma .

Fuente: TN