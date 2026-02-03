Febrero al rojo vivo: alertan por picos de calor en el área Metropolitana y las tormentas se acercan a la Ciudad

NACIONALES

El intenso calor se instaló definitivamente en gran parte del país en el arranque de febrero y promete tener varios capítulos. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó las advertencias por las altas temperaturas que comenzarán este mismo martes. Hay alerta amarilla para CABA y el Gran Buenos Aires. Y posibles tormentas.

En pocas horas, las advertencias del SMN giraron drásticamente. Hasta ayer había alertas rojas y amarillas para Buenos Aires y ocho provincias. Pero las advertencias cambiaron. Ahora hay tres provincias en alerta roja: el este de Neuquén, el norte de Río Negro y el oeste de La Pampa.

A ellas se suman siete con alerta amarilla. Además de CABA y el GBA, afecta al norte y al sur de la provincia de Buenos Aires; todo Santa Fe y Entre Ríos; casi todo Corrientes, el norte de Córdoba y el sudeste de Santiago del Estero.

El calor agobiante llegó para quedarse en el AMBA y, tal como se anticipó, el pico fue este martes a las 13, con 37 grados. Así, superó las previsiones de temperatura máxima (que era 36 grados), que marcaban a este martes como la jornada más caliente de la semana.

Los vientos rotan permanentemente. En pocas horas van desde el Noroeste hasta quedar enclavado en el sector Sur, alrededor de las 17.

El cielo se nubló pasado el mediodía en el Área Metropolitana. Y hay una ligera probabilidad, entre 10 y 40 %, de tormentas aisladas en la Ciudad. De hecho, el SMN publicó a las 14.36 un aviso de corto plazo para la zona oeste del Gran Buenos Aires, por "tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo".

Minutos más tarde emitió un mensaje similar para zona sur, zona norte y Ciudad de Buenos Aires.

3 FEB I 14:36h ⛈️Se desarrollan tormentas de variada intensidad en varios sectores de Gran Buenos Aires ⚠️Rige aviso a corto plazo por tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo + info https://t.co/bqYO9zXQjn pic.twitter.com/OGxY0O2C6e

Sin embargo, sólo dos provincias tienen alerta amarilla por tormentas para este martes: el oeste de San Luis y el noreste de Mendoza.

En el AMBA, para el miércoles dicen que las térmicas descenderán un poco. Habrá una mínima de 23 grados y la máxima llegará a 33°C. La jornada se presentará algo nubosa con vientos que rotarán entre el Este y Sudeste.

El jueves las temperaturas se sostendrán con mínima de 23 °C y máxima de 33 grados. La diferencia con respecto al miércoles es que va a llover y esto traerá bastante alivio. La jornada se presentará muy nubosa y con chaparrones aislados que comenzarán durante la madrugada. Por la mañana el viento será del sector Norte y rotará hacia el oeste para la primera parte de la tarde.

Según el SMN, recién para el viernes se notará el cambio de temperatura . La mínima será de 19°C, pero las máximas rondarán entre los 27 y 28 grados. Durante la mañana continuarán las nubes, aunque por la tarde se irán disipando. Las condiciones climáticas serán más templadas y marcará el cierre de la ola de calor.

Fuente: Clarín