Impactante video: un ladrón intentó robarle a un motociclista, un auto lo atropelló y voló por el aire

Un violento intento de robo ocurrido en el Acceso Sudeste, a la altura de la localidad bonaerense de Quilmes, quedó grabado por una cámara de seguridad y generó conmoción por la crudeza de las imágenes. El video muestra el momento exacto en el que uno de los ladrones fue atropellado por un auto y salió despedido varios metros.

Todo empezó cuando el tránsito circulaba con normalidad y una moto avanza por la autovía. En ese instante, dos hombres cruzan de manera repentina la calzada para intentar robarle el vehículo.

El accidente ocurre en cuestión de segundos: mientras los autos avanzan, uno de los ladrones queda en medio del carril y fue atropellado por un conductor que no logra esquivarlo.

Según se observa en las imágenes, el cuerpo del sospechoso vuela varios metros por el aire y cae sobre el asfalto.

Luego del hecho, personal policial y una ambulancia del SAME acudieron al lugar. El hombre herido fue trasladado al Hospital Iriarte con custodia policial, donde quedó internado con fracturas en las piernas. El otro involucrado logró escapar y aún está prófugo.





Horas más tarde, la conductora del vehículo se presentó en una comisaría de la zona y explicó que el impacto fue accidental. Ella explicó que todo ocurrió al intentar esquivar a los hombres que se cruzaron de forma imprevista en el acceso.

La Justicia dispuso la detención del ladrón herido por tentativa de robo, mientras que la mujer fue notificada en una causa por lesiones culposas, sin que se adoptaran medidas en su contra.