Salvaje ataque en patota de un grupo de rugbiers a un joven de 19 años a la salida de un boliche en Tucumán: “No me puedo mover”

Otro violento y salvaje ataque en patota tiene como protagonistas a rugbiers a la salida de un boliche: atacaron, golpearon y terminaron tirando a una zanja a Patricio Ledezma, de 19 años. El joven terminó con varios cortes y hematomas en el cuerpo y con el rostro totalmente desfigurado. Esta vez fue en Tafí del Valle, en Tucumán, pero la escena repite patrones más allá del lugar de origen. Otra vez, rugbiers. Como si la muerte de Fernando Báez Sosa no hubiese sido suficiente.

Los atacantes ya fueron identificados y cuentan con antecedentes violentos. Desde el club donde juegan salieron a repudiar el violento acto. También el gobernador Osvaldo Jaldo, quien llamó "cobardes" a los agresores. Un nuevo escándalo estalló en Tucumán con el foco puesto en los rugbiers.

La agresión fue denunciada por la madre de Ledezma horas más tarde que su hijo recibiera la tremenda paliza a la salida del lugar bailable "La Cañada", el jueves pasado. Y la agresiva y tremenda secuencia de golpes fue filmada por el celular de uno de los jóvenes que salía del lugar nocturno. La andanada de golpes y corridas es brutal.

A Ledezma, que había ido al boliche con un par de amigos, lo persiguen entre varios, y lo van golpeando. Y le siguen dando a pesar de que el joven de 19 años queda tendido en el piso. Se ve que hay patadas y golpes de puño que el joven recibe sin piedad. Luego fue arrojado a una zanja, donde permaneció inconsciente hasta que pudo ser trasladado en una ambulancia a un hospital local, según publicó el sitio Contexto . Una brutalidad.

Los padres del joven agredido coincidieron en que si no estaba toda la gente que salía del boliche, a su hijo "lo hubieran matado". En un video subido en TikTok, Ledezma muestra las lesiones sufridas y apuntó a sus agresores: "Miren cómo tengo un hematoma, tengo una hemorragia en el ojo, tengo abierta toda la espalda...", mostró.

Y siguió: "Podría haber perdido el ojo o peor, la vida, amigo. Así que piensen, piensen un poco las cosas. De onda se lo digo. Y no va para esas personas, porque esas personas no van a cambiar porque son una mierda, ¿me entendés? Para vos que te hacés el piola, ahí queriendo pelear, para vos, a vos te lo digo, le podés cagar la vida a una persona, amigo, podés matar a alguien", lanzó de manera muy directa.

Ledezma, que estudia la carrera de Seguridad e Higiene y que juega también al rugby en la zona, en el club Universitario, aclaró que gracias a Dios que no se metieron sus amigos porque sino los "mataban".

"Mis compañeros no pudieron hacer mucho porque sabían que, si se metían, los mataban”, explicó. Y contó que apesar de que recibió atención médica, todavía sufre las consecuencias de los golpes. “Afortunadamente, por el momento no surgió ninguna lesión grave, solo severos golpes en distintas partes del cuerpo. Pero, la realidad es que prácticamente no me puedo mover”, confirmó.

Por lo pronto, la fiscalía de Monteros a cargo de la fiscal Mónica García de Targa y la policía local ya trabajan en el caso para dar con los responsables de la golpiza. Dos ya habían sido identificados y este martes hubo un detenido.

Luego que trascendiera la brutal golpiza realizada por un grupo de rugbiers, el Club Huirapuca expresó su "preocupación" por los videos que viralizaron las redes sociales en que los vinculan con la aberrante agresión.

"Hasta el momento no contamos con información oficial suficiente para determinar con precisión lo ocurrido ni identificar a los responsables", se excusaron. Y repudiaron "los hechos de violencia" que ocurrieron en Tafí del Valle.

"Expresamos de manera clara y contundente que el Club rechaza y repudia cualquier forma de violencia, en cualquier ámbito", expresaron en el comunicado.

Desde el club dijeron que no cuentan con "precisiones" para identificar a los agresores, "por lo que consideramos irresponsable emitir acusaciones o conclusiones sin evidencias". En el comunicado, hacen la salvedad de "ponerse a disposición de lo que la Justicia requiera" y que de comprobarse la responsabilidad de algunos de los atacantes, el club "sancionará con las medidas reglamentarias conforme al reglamento vigente".

La violenta agresión de los rugbiers fue abordada por gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, quien se juntó este lunes con fuerzas policiales para planificar lo que viene. "Los que atacaron en manada a un joven son unos cobardes. Yo diría que prácticamente se convierten en asesinos", enfatizó.

"Creo que este no es el primer caso que se da en la Argentina. Ya hemos visto, lamentablemente en otro lados donde ha fallecido un joven, en un evento y en una pelea de estas características que hemos tenido en Tafí del Valle”, siguió.

El gobernador le agradeció a Dios por "no tener víctimas fatales", pero admitió "que se estuvo cerca". Y pidió reflexionar acerca de lo acontecido: "Esto fue un ataque colectivo, pero la responsabilidad es individual de cada uno. Tiene que ser un llamado de atención al papá y a la mamá de cada uno de estos jóvenes”.

Luego de la primera detención de este martes, el mandatario provincial confirmó que las fuerzas de seguridad avanzarán sobre información concreta. "La policía va a seguir actuando. Ya hay órdenes de allanamiento y también de detención, creo que de tres o cuatro. Nosotros vamos por la detención de los veinte, vamos a seguir con las investigaciones”, insistió Jaldo.

