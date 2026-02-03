Se cruzó con su ex novia y con su actual pareja en un museo de Mar del Plata: terminaron a las trompadas

NACIONALES

Un episodio de violencia ocurrió en la calma de un museo de Mar del Plata , donde dos hombres se enfrentaron a golpes ante la mirada de decenas de visitantes.

El hecho, que habría tenido como detonante una disputa amorosa , ocurrió el domingo por la tarde en el Museo Provincial de Arte Contemporáneo (MAR), ubicado en la intersección de Félix U. Camet y López de Gomara, en la zona norte de la ciudad.

La escena quedó registrada en un video que se viralizó en redes sociales. Según reconstruyó el portal local 0223 a partir del testimonio de la mujer que grabó las imágenes, una pareja acababa de ingresar al museo cuando se encontró de manera inesperada con el exnovio de ella.

El cruce derivó primero en una discusión verbal que fue escalando en tensión hasta terminar en una pelea a golpes de puño.

Tal como se observa en el video que se viralizó en redes sociales, mientras varias personas intentaban separar a los involucrados.

El personal de seguridad intervino de inmediato y logró controlar la situación en pocos minutos, sin que el conflicto pasara a mayores.

Fuente: Clarín