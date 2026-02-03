La ANMAT prohibió 9 cosméticos infantiles: cuáles son y por qué son retirados del mercado

NACIONALES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de 9 cosméticos infantiles .

La disposición 221/2026 , publicada este lunes en el Boletín Oficial , surgió a raíz de inspecciones preventivas efectuadas por el personal del Servicio de Productos Cosméticos e Higiene Personal en diversos locales de CABA.

Durante los operativos detectaron sets de belleza, perfumes y esmaltes infantiles que no contaban con registros sanitarios ni rotulado acorde a la normativa vigente .

Los artículos alcanzados por la prohibición son kits de maquillaje, sets de belleza, una base líquida con color y un perfume. Todos asociados a personajes infantiles .

Los productos prohibidos por la resolución son los siguientes:

Según la ANMAT, la ausencia de registros impide garantizar que los cosméticos hayan sido elaborados en establecimientos autorizados y bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. Al no contar con información sobre la composición, no se puede asegurar que los ingredientes sean aptos para piel de niños .

Fuente: TN