Método de Harvard para dormir rápido: el hábito clave y los ajustes biológicos que mejoran la rutina de sueño

Estudios recientes en el ámbito médico han identificado que acciones simples, como calentar los pies o modificar la cena, pueden incidir de forma directa en la rapidez para conciliar el sueño y en la calidad del descanso nocturno.

Diversas investigaciones han puesto el foco en factores cotidianos que afectan el sueño. Entre ellas, un análisis vinculado a la Universidad de Harvard determinó que elevar la temperatura de ciertas partes del cuerpo facilita el inicio del descanso , mientras que la Clínica Mayo evaluó el papel de la alimentación nocturna en la regulación del ciclo de sueño.

El estudio asociado a Harvard, difundido por especialistas en medicina del sueño, encontró que el uso de medias al acostarse permite conciliar el sueño hasta 10 minutos más rápido . La doctora Trisha Pasricha explicó que este efecto se debe a la dilatación de los vasos sanguíneos en la piel , lo que facilita la redistribución del calor corporal y reduce la temperatura interna.

Los investigadores identificaron que esta disminución de la temperatura central actúa como una señal fisiológica que indica al cerebro que es momento de dormir . También señalaron que, en algunos casos, este método natural puede tener efectos comparables a ciertos somníferos de venta libre. Como alternativa al uso de medias, se indicó que una ducha tibia puede generar resultados similares.

Los datos recopilados por Harvard también resaltan la importancia de una rutina de relajación previa al descanso. Según el análisis, dedicar aproximadamente 90 segundos a ejercicios como respiración profunda o estiramientos suaves contribuye a disminuir los niveles de cortisol.

La reducción de esta hormona, asociada al estrés, permite una mejor recuperación celular durante la noche. Este ajuste, aunque breve, fue relacionado con mejoras en la salud cognitiva y en la duración del descanso.

Por su parte, la Clínica Mayo analizó el impacto de la cena en el sueño y concluyó que tanto el exceso como la falta de comida antes de acostarse pueden alterar el descanso . Comer en exceso o con hambre interfiere en el ciclo natural del sueño.

En particular, se identificaron los siguientes factores que afectan negativamente el descanso:

1. Consumo de comidas pesadas o ricas en grasas poco antes de dormir.

2. Ingesta de alimentos picantes en las horas previas al descanso.

3. Cena realizada con menos de dos horas antes de acostarse.

Estos hábitos pueden generar acidez y molestias digestivas, lo que fragmenta el sueño. En contraste, la institución destacó que una alimentación basada en proteínas magras, como aves o pescado, junto con grasas saludables, favorece un descanso más estable.

Además, se observó que el triptófano, presente en frutos secos y semillas, contribuye a la producción de melatonina, hormona clave en la regulación del sueño.

La Clínica Mayo también documentó elementos que afectan negativamente la calidad del descanso. Entre ellos se encuentran:

1. Consumo de alcohol antes de dormir, que aunque induce somnolencia inicial, altera la fase REM.

2. Ingesta de cafeína en horas cercanas al descanso.

3. Exposición a pantallas y luz artificial durante la noche.

Los estudios indicaron que la luz artificial interfiere en la producción natural de melatonina. Por esta razón, los especialistas recomiendan mantener el entorno oscuro y con una temperatura adecuada para facilitar un sueño continuo.

Fuente: La Nación