Una mujer amenazó a otro conductor con una cuchilla tras una discusión de tránsito

La secuencia comenzó con una discusión breve y tensa, registrada por testigos desde otro vehículo. En las imágenes se ve a una mujer adulta mayor que se baja de su auto, encara al conductor de un segundo vehículo y le grita mientras sostiene oculta una cuchilla de carnicero en la mano. “¿Me insultaron? ¿Qué te pasó? ¡Vos me chocaste!”, reclama con el arma que luego exhibe, en un intercambio en el que el otro conductor insiste en que lo está amenazando. La escena se desarrolla en plena vía pública y concluye con la mujer pidiendo que le bajen la ventanilla, mientras otro de los testigos califica la situación como “picante Santa Rosa, La Pampa”.

El episodio ocurrió en la capital pampeana durante las últimas horas y se viralizó a partir del video filmado por quienes presenciaron el enfrentamiento. En el registro se observa que la discusión había comenzado después de una maniobra de tránsito que derivó en un cruce de acusaciones. Fue en ese contexto que la mujer tomó una cuchilla y se acercó al conductor del otro vehículo mientras continuaban los gritos.

La difusión de las imágenes motivó la intervención de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que inició de inmediato el proceso administrativo correspondiente. Según informaron desde el organismo, la mujer ya fue identificada y se solicitó a la jurisdicción local la suspensión preventiva de su licencia de conducir. La medida forma parte del protocolo que la ANSV aplica en casos de violencia vial, especialmente cuando se verifica el uso de objetos que pueden causar daños.

De acuerdo con el procedimiento, la conductora será notificada en los próximos días y deberá realizar los exámenes correspondientes para evaluar si está en condiciones de continuar manejando un vehículo. El organismo señaló que busca evitar que situaciones similares vuelvan a producirse, dado que la presencia de armas o elementos cortantes en una discusión de tránsito aumenta el riesgo para todos los involucrados.

La ANSV recordó también que este tipo de incidentes suele replicarse rápidamente en redes sociales por su nivel de tensión, pero que detrás de cada video hay comportamientos que requieren intervención inmediata para prevenir consecuencias más graves. En este caso, la amenaza con una cuchilla quedó documentada en varios fragmentos de audio, en los que se escucha a la mujer insistiendo en que había sido chocada y repitiendo sus reclamos frente al otro conductor.

Para el organismo, la suspensión preventiva es una herramienta clave para abordar episodios de violencia vial que exponen a terceros a riesgos innecesarios. Una vez finalizado el proceso administrativo, la mujer deberá someterse a evaluaciones psicológicas y prácticas que determinarán si puede recuperar la habilitación. Hasta entonces, no estará autorizada a conducir.