Por qué tu gato te acompaña al baño, según una experta en comportamiento felino

Si tenés un gato , seguro te pasó que vas al baño y, de la nada aparece detrás tuyo, se mete con vos o se queda del otro lado de la puerta maullando. Este comportamiento es súper común y tiene varias explicaciones que mezclan curiosidad, instinto y el vínculo especial que tienen los gatos con sus humanos.

La experta en comportamiento felino Mieshelle Nagelschneider , fundadora de The Cat Behavior Clinic en Seattle, explicó que los gatos suelen acercarse a sus humanos cuando están quietos porque ven ese momento como una oportunidad de interacción segura y predecible .

En este marco, la especialista detalló: “Te sigue al baño porque estás sentado o quieto , y eso presenta un momento ideal para buscar atención o contacto social ”.

Según Nagelschneider, este hábito no es extraño ni maleducado, sino que es parte de la psicología felina y responde a cómo los gatos perciben a las personas y su entorno.

Más allá del vínculo con vos, el baño es un espacio que estimula todos los sentidos felinos :

Fuente: TN