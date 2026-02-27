Misterio en Chubut: desapareció un jubilado de 89 años hace cinco días y no hay ninguna pista sobre él

Un jubilado de 89 años está desaparecido desde el lunes cuando salió de su casa y no regresó en Trelew . Este viernes se cumplen cinco días de búsqueda, pero hasta el momento no hubo resultados positivos.

En este contexto, en las últimas horas la Policía de la Provincia de Chubut difundió una nueva imagen de Antonio Campos . En la foto se lo puede ver con la misma ropa que tenía puesta la última vez que fue visto.

La familia de Campos reportó su desaparición luego de notar que no volvía a su casa . Desde entonces, la Policía y equipos de rescate desplegaron un operativo que incluyó drones, una aeronave, motos y cuatriciclos para recorrer zonas de difícil acceso y ampliar el radio de cobertura.

Durante la jornada del jueves, personal de bomberos inspeccionó los canales frente a la Laguna Chiquichano y el conducto que pasa por debajo de la avenida Eva Perón, cruzando el barrio Planta de Gas. Sin embargo, no obtuvieron novedades.

El jefe de la División Búsqueda de Personas, Gabriel Casalnuovo, explicó que este viernes la búsqueda se centró en un sector específico, luego de que los perros marcaran una zona puntual. También se intensificaron los rastrillajes en canales de riego, debido a la complejidad del terreno.

Campos tiene patologías cognitivas que podrían haberle impedido volver a su casa por sus propios medios. Según explicó Casalnuovo en diálogo con Canal 12 , el hombre “padece un síndrome que afecta sus capacidades cognitivas” y no es la primera vez que lo reportan como desaparecido.

El jefe policial detalló que, por lo general, es encontrado en la vía pública. “Deambula y tiene una condición similar al Alzheimer , lo que determina que no pueda regresar a su domicilio”, señaló.

Fuente: TN