Un incendio destruyó depósitos de electrónica y vinos en un parque industrial en Tigre

NACIONALES

Dos galpones que forman parte de un enorme depósito de la empresa de logística Norlog se incendiaron esta tarde y quedaron completamente destruidos en un predio del Parque Industrial de Benavídez, sobre la ruta 9, en la localidad de Tigre, en la zona norte del Gran Buenos Aires.

El incendio, según fuentes de bomberos y vecinales, comenzó alrededor de las 15 y el humo se veía a varios kilómetros.

Al menos siete dotaciones de bomberos , además de los especialistas del parque industrial, trabajaban en el lugar para contener el fuego, cuyo origen será investigado cuando se logre apagar el incendio, añadieron las fuentes.

El sitio donde se produjo el incendio se encuentra a la altura del kilómetro 37, sobre la ruta 9, a la altura de la avenida Presidente Perón al 4800.

El fuego, según fuentes policiales, comenzó en uno de los galpones donde se guardaban electrodomésticos y con gran facilidad se trasladó al segundo donde se almacenan vinos.

El aviso de la emergencia fue recibido en la comisaría 4ta de Tigre por el incendio en el predio de logística de la empresa Norlog, en la localidad de Benavidez donde dos galpones se prendieron fuego.

Fuentes de la investigación dijeron que desde la empresa desconocían las causas que pudieron haber dado origen al incendio pero precisaron que en el galpón donde comenzó el fuego se almacenan productos de importación, como computadoras y otros elementos de electrónica.

Al parecer, desde allí, el fuego se propagó al galpón lindante donde se guardan vinos .

Con el trabajo de siete dotaciones de bomberos que llegaron desde Tigre, Escobar y San Fernando, el incendio pudo ser contenido antes de las 17, aunque quedó una guardia trabajando en el enfriamiento del lugar para evitar que se propague a otros galpones.

Las fuentes destacaron que no hubo lesionados ni heridos por el incendio. El caso quedó bajo investigación de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Benavídez.

Norlog, es una plataforma de logística industrial, ubicada en Tigre que ofrece a las empresas naves de más de 200 metros cuadrados para almacenamiento, distribución y transporte de distintos productos con una infraestructura de nivel internacional y ubicada en una zona con conexiones por ruta a los puertos de Zárate y de Buenos Aires.

Fuente: Clarín