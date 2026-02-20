Quién era el automovilista que murió en una pelea de tránsito en Ranelagh: “Se desvivía por su familia”

NACIONALES

A Darío Andrés Lau (50) le faltaban 12 cuadras para llegar a su casa después de una jornada de trabajo. Este jueves alrededor de las 18 iba a bordo de su Chevrolet Corsa cuando, por una presunta mala maniobra, chocó con una Honda cbx 250 y eso derivó en una discusión que fue subiendo de tono hasta transformarse en una violenta pelea mano a mano con el motociclista que terminó con la muerte del conductor del auto.

La secuencia quedó filmada por testigos, motoqueros que se involucraron en la situación y transeúntes que pasaban por esquina de calle 366 y avenida Luis Agote, frente al parque de la estación de trenes de Ranelagh , en el sur del Gran Buenos Aires.

Según habría declarado un testigo, Lau "encerró" y sobrepasó al motociclista rompiéndole un espejo, a metros del cruce de vías del ferrocarril Roca que suele tener un tránsito intenso.

El motociclista, identificado como Agustín Elías Perrone Carozzo (25), fue indagado este viernes por la fiscal Mariana Sasiain, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 1 de Berazategui, quien lo imputó por "homicidio simple".

Luego de la indagatoria, la fiscal de la causa solicitó al Juzgado de garantías en turno que convalide la detención formal del acusado.

De acuerdo a las imágenes de los videos que se difundieron en medios locales y redes sociales, los vehículos de Perrone Carozzo y Lau quedaron cruzados sobre la avenida, a metros de la esquina, en medio del tránsito y de los vecinos que se encontraban en el parque, algo habitual a esa hora del día.

En una primera secuencia se puede observar como el motociclista increpa al conductor a los gritos y le patea la puerta. "Mirá como me rompiste la moto. Yo laburo todo el día" , le dice y después le tiró una piedra, al tiempo que lo acompañaban otros motoqueros que rodeaban el Corsa, uno de los cuales filmaba lo que ocurría.

Después de que golpearan su auto y le gritaran, Lau intentó llamar a la Policía desde dentro del vehículo, según contaron sus familiares a Clarín . Pero momentos después tomó un palo, bajó del Corsa y agredió a Perrone Carozzo , quien había vuelto a subirse a su moto e intentó cubrirse con los brazos, donde recibió uno de los palazos.

En esas circunstancias, el motociclista se abalanzó sobre Lau, logró quitarle el palo y le pegó dos trompadas cuando el automovilista ya había trastabillado y caído al piso. donde quedó tendido hasta que llegaron los policías y los médicos y constataron que ya estaba fallecido.

Darío Lau era albañil y residía en la misma casa en la que se crio junto a sus padres, en 366 y 316, en un barrio humilde situado a 12 cuadras de donde murió. Actualmente vivía allí junto a su esposa y a su hija de 18 años.

La familia de la víctima vive en España y su hermana y su madre están intentando regresar al país para darle el último adiós.

" Se desvivía por la familia, fue un laburador de toda la vida. Era albañil, venía de trabajar, estaba llegando a la casa por lo que vi en el video. Hay videos en los que se ve que había llamado a la Policía, la comisaría está a pocas cuadras de ahí, si hubieran llegado a tiempo quizá esto no pasaba", contó a Clarín Martín, ex cuñado de la víctima.

"Es una excelente persona, lo que se es que él venía de trabajar y pasó este problema, una discusión de tránsito. No sé si se golpeó solo, sí te puedo decir que si tenía ese palo es porque él es albañil , no es que trabajaba con el auto, creo que hasta tiene la ropa de trabajo", detalló el hombre.

Martín contó que Lau era diabético y se desvaneció sobre el asfalto después de recibir los golpes. Dos patrullas del Comando local y una ambulancia del SAME llegaron al lugar y constataron la muerte de la víctima.

Posteriormente, la Policía Científica realizó las pericias correspondientes y retiró el cuerpo cerca de las 19 para su traslado a la Morgue Judicial, donde se llevo a cabo la autopsia.

Por su parte, el joven de 25 años fue aprehendido y trasladado a la comisaría 2da de Ranelagh, ubicada a unas seis cuadras del lugar del hecho.

Si bien aun no se conocieron los resultados preliminares de la autopsia, la principal hipótesis de los investigadores apunta que a Lau tuvo "una muerte traumática" , por lo que Perrone Carozzo quedó detenido y acusado de homicidio simple, un delito que prevé penas de entre 8 y 25 años de cárcel.

La esquina donde se produjo la pelea mortal está ubicada a pocas cuadras del centro comercial de Ranelagh, que funciona alrededor del parque de la estación ferroviaria y que en el último tiempo sumó nuevos locales, en especial gastronómicos.

Por eso es muy nutrida la presencia de motociclistas que recorren la zona haciendo repartos de pedidos a domicilio para alguna aplicación.

Este viernes Clarín recorrió el lugar y pudo comprobar lo transitada de esa esquina, las filas que se producen cuando baja la barrera y el ir y venir de este y otro tipo de vehículos, incluyendo colectivos que tienen paradas en ambos lados de la estación.

Todavía se podían ver en lugar exacto de la pelea un espejo roto sobre la vereda y las cintas del perímetro policial, mientras los oficiales pasaban por las casas de los vecinos que residen en los alrededores en busca de cámaras de seguridad que haya podido registrar lo sucedido, en especial la secuencia previa a la pelea en la que se habría producido el choque entre la moto y el auto.

Además, los policías tomaron declaración a testigos presenciales para recolectar la mayor cantidad posible de información y establecer qué pasó.

Y mientras la investigación sigue su curso, durante el fin de semana despedirán los restos de Lau en Berazategui.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín